「利他能」海外濫用做聰明藥 醫：小孩案例很少見

宜蘭某補習班負責人疑提供學童管制藥品「利他能」，醫師表示，國外濫用「利他能」為專心藥、聰明藥時有所聞，小孩案例很少見，以青少年或高材生準備考試，濫用藥提升專注力為主。

餵藥風波延燒到宜蘭，宜蘭縣政府衛生局昨天晚間說明，有補習班疑似為改善專注力、提高學習成效，擅自提供少數學童服用少量藥品，經初步查訪，有2名學童服用「利他能」，這款藥物是用來治療兒童注意力不足過動症常用藥品，縣府已通報宜蘭地檢署偵辦。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啟斌今天告訴中央社記者，個案經過診斷確定注意力不足，「利他能」是有60年歷史的老藥，具有安全性與豐富臨床證明的一款藥物，可以作為第一線藥物使用，同時可在接受心理治療等治療不佳時輔助。

葉啟斌說，「利他能」是短效型藥物大約只能持續3到4小時，服用會提升注意力、有精神，份量較多時會興奮，海外確實一般人濫用為專心藥、聰明藥的例子，濫用族群以青少年為主，第1種是世界一等大學高材生，為了準備考試，濫用藥物增加專注力。

葉啟斌表示，雖然「利他能」沒有成癮問題，不會出現戒斷症狀，正常人吃了也沒有明顯副作用，服用過量會睡不著、吃不下，絕對不鼓勵類似事件發生，所幸台灣幾乎極少發生高材生濫用「利他能」。

葉啟斌說，第2種國外常見濫用「利他能」的青少年是藥物成癮者，雖然「利他能」沒有成癮問題，但因為多吃會有興奮感，所以在本身就有安非他命等藥物成癮狀況的人，可能因為暫時拿不到藥物，在戒斷症期間被用來替代成癮藥物。

葉啟斌指出，因「利他能」屬短效藥物，大約中午就會需要由老師協助餵藥，擔心孩子被貼標籤，不願意配合治療，不論國內外小孩濫用「利他能」案例非常少見，不希望這樣的事件影響正在吃藥的小朋友，這些父母都是少見勇敢、決心與醫師配合治療，決不樂見因此打擊治療信心。