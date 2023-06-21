讓侯友宜民調狂跌的餵藥案恐是大烏龍？沈富雄籲藍營真相大白後「全面反攻」

新北市板橋私立幼兒園餵藥案持續延燒，市府於5日入園檢測有4位檢出苯巴比妥，但經質譜儀檢驗後，4名孩童的血中苯巴比妥結果皆為未檢出。前立委沈富雄昨（20日）在節目指出，如果最終在孩童的毛髮中都未檢出藥殘留的話，這起餵藥案就是「大烏龍」，也呼籲侯友宜陣營準備好證據「全面反攻」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中說到，侯友宜光是在餵藥案上，民調就起碼掉了8個百分點，但隨著檢驗結果陸續出爐、高雄市也被爆出有醫師使用苯巴比妥、幼教人員拒絕餵感冒藥等事件，案情是否正如一開始所想像的嚴重，已經掀起討論。

沈富雄指出，高雄市被爆出使用苯巴比妥的4名小兒科醫生年紀稍長，他們都是依照老方法醫治發高燒的孩子，因此才會開出苯巴比妥，防止孩童因發高燒而痙攣。他說，用苯巴比妥並無不可，4人應該是因為用藥「過了頭」才會被盯上。

如今涉案幼兒園的孩童毛髮已經送驗，沈富雄說，若檢驗結果出爐通通都是陰性，那就是一起「烏龍大案」，他呼籲侯陣營梳理清楚事件的來龍去脈，等到真相大白時全面反攻、別手下留情：「哪一個耍花招、哪一個做手腳、哪一個扭曲、哪一個故意汙衊我們，每一個都不要放過他們。」

沈富雄還提及，先前有家長抱怨孩子為了做檢測，頭髮被剃掉一大塊就像地中海禿頭，當時還有報導直指「無辜的小孩子遭受二度三度傷害」，他向藍營喊話：「如果國民黨或侯友宜團隊，就這樣輕輕放過、沒事的話，你們實在有夠無能的！」