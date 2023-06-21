高雄4醫涉不當用藥 家長恐慌

高雄市政府前天公布苯巴比妥違規用藥清查結果，處分四名不當用藥的醫師，卻未公布診所名稱，讓家長恐慌，也有診所遭謠傳停業無端波及。衛生局表示，不當用藥屬醫師個人處置，法律處罰醫師個人，因此不公布診所名稱，昨專診安排七十一人醫療評估，結果都無異常。

高市議員白喬茵質疑，其中一名醫師早被網友議論，市府卻拖到新北市爆發用藥疑慮才展開調查？高市衛生局回應，白議員指的醫師在二○○六、二○○七年都有被裁罰紀錄，今年六月因新北幼兒園學童檢出苯巴比妥事件，接獲檢舉後，立即啟動管制藥品查核，發現還有三名醫師也不當用藥，均處停業及罰款。

據了解，遭高市衛生局查獲不當使用苯巴比妥的四名醫師分屬楠梓、鳳山區三家診所，衛生局未公布醫師名字及診所名稱，家長都很擔心孩子曾被這四名醫師看過，紛紛在臉書討論、拼圖，鳳山區有診所無辜遭網友點名，醫師急著上網澄清。

高市議員邱俊憲說，許多家長擔心小孩有無被這四名醫師看過，市府不能只說「沒接到電話就不用擔心」，有責任說明清楚消除家長疑慮。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說，衛生局執行以藥追人的過程當中，具體清查每筆處方及病歷，明確掌握被接受不當處方的對象共一百多人，都已電話通知，昨專診安排七十一人醫療評估，都無異常。

高市衛生局表示，其餘對象今天完成評估，若經專家評估確有因為苯巴比妥造成的後遺症，將協助後續醫療。