聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄4醫涉不當用藥 家長恐慌

聯合報／ 記者徐如宜任義宇王勇超張睿廷劉懿萱／連線報導
高雄市議員白喬茵說，無論是藥品流向異常，還是醫師用藥不當，最後都是在傷害小朋友。記者任義宇／攝影
高雄市議員白喬茵說，無論是藥品流向異常，還是醫師用藥不當，最後都是在傷害小朋友。記者任義宇／攝影

高雄市政府前天公布苯巴比妥違規用藥清查結果，處分四名不當用藥的醫師，卻未公布診所名稱，讓家長恐慌，也有診所遭謠傳停業無端波及。衛生局表示，不當用藥屬醫師個人處置，法律處罰醫師個人，因此不公布診所名稱，昨專診安排七十一人醫療評估，結果都無異常。

高市議員白喬茵質疑，其中一名醫師早被網友議論，市府卻拖到新北市爆發用藥疑慮才展開調查？高市衛生局回應，白議員指的醫師在二○○六、二○○七年都有被裁罰紀錄，今年六月因新北幼兒園學童檢出苯巴比妥事件，接獲檢舉後，立即啟動管制藥品查核，發現還有三名醫師也不當用藥，均處停業及罰款。

據了解，遭高市衛生局查獲不當使用苯巴比妥的四名醫師分屬楠梓、鳳山區三家診所，衛生局未公布醫師名字及診所名稱，家長都很擔心孩子曾被這四名醫師看過，紛紛在臉書討論、拼圖，鳳山區有診所無辜遭網友點名，醫師急著上網澄清。

高市議員邱俊憲說，許多家長擔心小孩有無被這四名醫師看過，市府不能只說「沒接到電話就不用擔心」，有責任說明清楚消除家長疑慮。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說，衛生局執行以藥追人的過程當中，具體清查每筆處方及病歷，明確掌握被接受不當處方的對象共一百多人，都已電話通知，昨專診安排七十一人醫療評估，都無異常。

高市衛生局表示，其餘對象今天完成評估，若經專家評估確有因為苯巴比妥造成的後遺症，將協助後續醫療。

巴比妥 幼兒園 白喬茵

延伸閱讀

高雄71人因苯巴比妥就醫評估 衛生局：均無異常

竹縣清查巴比妥管制藥品無異狀 5家醫院可自費檢驗

高市不公布苯巴比妥用藥4醫師 無辜醫師竟被造謠已停業

板橋某私幼餵藥案4幼童 質譜儀檢測確認苯巴比妥未檢出

相關新聞

宜蘭補習班餵藥 2童吃利他能

新北幼兒園餵藥案，讓學童服藥問題受到各界關注，昨傳出宜蘭某文理補習班疑似為提高學童上課專注力，今年四、五月間擅自餵食學童...

高雄4醫涉不當用藥 家長恐慌

高雄市政府前天公布苯巴比妥違規用藥清查結果，處分四名不當用藥的醫師，卻未公布診所名稱，讓家長恐慌，也有診所遭謠傳停業無端...

社安網細心的「他」揪出宜蘭補習班餵藥案

宜蘭驚傳某文理補習班疑似為了提高學童上課專注力，今年4、5月間擅自餵食兩名學童服用「利他能」藥品，之所以能夠揪出此違法餵...

宜蘭驚爆補習班餵學童吞「聰明藥」 負責人稱只吃四分之一顆

宜蘭某文理補習班疑似為了提高學童上課專注力，今年4、5月間擅自餵食學童吃「利他能」處方藥，目前確定兩名8歲及12歲學童服...

苯巴比妥違規用藥高雄查出100餘童 今71人就醫評估無異常

高雄市政府衛生局因新北幼兒園有學童驗出苯巴比妥，全面清查全市2702家醫療院所、藥局，查出4間診所醫師涉不當使用苯巴比妥...

宜蘭補習班餵第三級管藥「利他能」 衛福部曝可能副作用

宜蘭縣政府調查某補習班疑似未經醫師處方，擅自提供2名學童服 「利他能」，抑制過動與增加注意力，縣府除要求該班停止招生並限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦