高雄71人因苯巴比妥就醫評估 衛生局：均無異常

高雄市政府昨天公布清查結果有4名醫師不當開立苯巴比妥，經衛生局通知，今天有71人至4大醫學中心就診評估；衛生局表示，經小兒神經專科醫師醫療評估均無異常。

高醫小兒醫學部主任徐仲豪、高雄長庚兒科部主任田祐霖等兒科專家說，相對於仿單建議抗癲癇治療每公斤體重3至5mg而言，經審閱不當處方苯巴比妥劑量約為每公斤體重約0.25mg左右，可能造成的風險極低。

兒科專家指出，正常人體代謝半衰期約為3至5天前提評估下，約1個月即可完全代謝，通常不會留下後遺症，請家長不必恐慌。

高雄市衛生局今天下午與社團法人高雄縣、高雄市醫師兩公會共同辦理兒童用藥安全研習，邀請高雄醫學大學附設紀念醫院小兒神經科教授級主任、藥學部主任向第一線醫療人員說明兒童用藥安全、苯巴比妥類用藥注意事項及兒童藥物使用注意事項。

高雄縣醫師公會理事長王宏育說，複方用藥因苯巴比妥劑量相對低，有些在部分腸胃、氣喘等複方藥物，但單方的苯巴比妥依用藥指引僅能用在治療癲癇，用在非癲癇症狀的幼兒，長期會有副作用較不好，不宜使用在感冒及腸絞痛。

衛生局長黃志中表示，有50人參加實體講座、300人線上視訊聽講，高雄縣、高雄市醫師2公會均表支持護童專案，共同維護高雄兒童健康權益。