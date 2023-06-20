快訊

宜蘭驚爆補習班餵學童吞「聰明藥」 負責人稱只吃4分之1顆

炎亞綸遭控偷拍「不雅片」外流 抖音男神淚訴：輪到你出來站在前面了

宜蘭某補習班遭爆擅餵學童「利他能」藥品 縣府：停止招生送辦

高雄71人因苯巴比妥就醫評估 衛生局：均無異常

中央社／ 高雄20日電

高雄市政府昨天公布清查結果有4名醫師不當開立苯巴比妥，經衛生局通知，今天有71人至4大醫學中心就診評估；衛生局表示，經小兒神經專科醫師醫療評估均無異常。

高醫小兒醫學部主任徐仲豪、高雄長庚兒科部主任田祐霖等兒科專家說，相對於仿單建議抗癲癇治療每公斤體重3至5mg而言，經審閱不當處方苯巴比妥劑量約為每公斤體重約0.25mg左右，可能造成的風險極低。

兒科專家指出，正常人體代謝半衰期約為3至5天前提評估下，約1個月即可完全代謝，通常不會留下後遺症，請家長不必恐慌。

高雄市衛生局今天下午與社團法人高雄縣、高雄市醫師兩公會共同辦理兒童用藥安全研習，邀請高雄醫學大學附設紀念醫院小兒神經科教授級主任、藥學部主任向第一線醫療人員說明兒童用藥安全、苯巴比妥類用藥注意事項及兒童藥物使用注意事項。

高雄縣醫師公會理事長王宏育說，複方用藥因苯巴比妥劑量相對低，有些在部分腸胃、氣喘等複方藥物，但單方的苯巴比妥依用藥指引僅能用在治療癲癇，用在非癲癇症狀的幼兒，長期會有副作用較不好，不宜使用在感冒及腸絞痛。

衛生局長黃志中表示，有50人參加實體講座、300人線上視訊聽講，高雄縣、高雄市醫師2公會均表支持護童專案，共同維護高雄兒童健康權益。

巴比妥 幼兒園 衛生局

延伸閱讀

餵藥案應從源頭藥水查起 藥師：不用勞師動眾驗尿驗血

竹縣清查巴比妥管制藥品無異狀 5家醫院可自費檢驗

高市不公布苯巴比妥用藥4醫師 無辜醫師竟被造謠已停業

清查屏東幼兒園及36家持苯巴比妥醫療院所 皆無非法流用

相關新聞

宜蘭驚爆補習班餵學童吞「聰明藥」 負責人稱只吃4分之1顆

宜蘭某文理補習班疑似為了提高學童上課專注力，今年4、5月間擅自餵食學童吃「利他能」處方藥，目前確定兩名8歲及12歲學童服...

宜蘭補習班擅自提供學童吃「利他能」藥品 縣府：停止招生送辦

宜蘭縣政府日前接獲社安網絡情資，某補習班疑似未經醫師處方，擅自提供學童使用藥品，縣府調查後確認有2名學童服 「利他能」，...

板橋某私幼餵藥案4幼童 質譜儀檢測確認苯巴比妥未檢出

新北市私幼餵藥案延燒，市府6月5日入園檢測有4位檢出苯巴比妥，經質譜儀檢驗後，4位幼童血中苯巴比妥結果皆為未檢出。

苯巴比妥違規用藥高雄查出100餘童 今71人就醫評估無異常

高雄市政府衛生局因新北幼兒園有學童驗出苯巴比妥，全面清查全市2702家醫療院所、藥局，查出4間診所醫師涉不當使用苯巴比妥...

宜蘭補習班餵第三級管藥「利他能」 衛福部曝可能副作用

宜蘭縣政府調查某補習班疑似未經醫師處方，擅自提供2名學童服 「利他能」，抑制過動與增加注意力，縣府除要求該班停止招生並限...

台南某幼兒園不知市府好措施 昨通知家長不託藥今喊停

有社群網站指稱南市某幼兒園19日於聯絡簿通知家長，即日起不提供託藥，台南市教育局今表示，接獲訊息後，立即前往了解，經輔導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦