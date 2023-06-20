屏36家醫療院所持有苯巴比妥 縣府清查無違規用藥

新北市幼兒園苯巴比妥事件引發關注，屏東衛生局清查601家醫院、診所及藥局等，共36家持有管制藥品苯巴比妥，同時也啟動幼兒園稽查專案，無查獲違規用藥情形。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，衛生局透過管制藥品管理系統，清查縣內601家醫院、診所及藥局等，共36家持有管制藥品苯巴比妥，稽查結果尚無查獲違規用藥。

屏東衛生局長張秀君表示，確保幼兒受託餵藥安全，13日啟動幼兒園稽查專案，優先針對大型及連鎖體系幼兒園進行稽查，著重確認園方是否訂立託藥措施、是否確為家長委託餵藥及是否依照正確程序給藥等項目，截至20日止無查獲不法情形，且現場無發現非受託藥品。

縣府強調，縣內15家急救責任醫院皆可緊急醫療處置使用巴比妥過量個案，若發現家中孩童近日回家有情緒行為異常情形，屏東醫院、屏東基督教醫院、安泰醫院等3家醫院可提供巴比妥類藥物檢驗，經醫院門診專科醫師評估後，由醫院端執行篩檢試劑檢驗，初篩陽性個案檢體送屏東縣檢驗中心以質譜儀確認。

縣府指出，如屏東縣發生類似事件，將建立綠色通道，提供諮詢專線、專責醫院及檢體複驗等機制因應；民眾若感到恐懼及不安，衛生局提供35個據點預約免費心理諮商服務，可上衛生局官網或致電專線08-7370123。