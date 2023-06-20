幼兒餵藥風波未平…一張公告讓家長群組炸鍋：老師太誇張 無限上綱

新北市某私立幼兒園餵藥事件引起家長恐慌，幼教團體發聲明呼籲未釐清真相前，全國6萬教保員停止餵藥服務，並推動「生病不入校、老師不餵藥」，待重獲社會尊重再恢復。有網友貼出一張幼兒園發出的公告，讓家長群組直接炸鍋。

PTT上流傳一張某間幼兒園發出的停止餵藥通知，上面內容寫道：

親愛的家長您好： 目前餵藥事件鬧得沸沸揚揚，幼教老師也為難。學校為了不讓家長及老師為難，所以決定從明天起，只要幼生生病，吃藥需要老師餵藥者，請留在家中休息，避免不必要的爭議及紛爭。另外如沒有藥但有生病症狀（包含咳嗽、發燒、流鼻涕等）一律不入園。麻煩家長多多配合！請家長見諒老師也要為求自保！

上述這份公告在家長的LINE群組流傳開來後，有家長無奈表示「長期過敏兒怎麼辦」、「這學校很誇張」，有家長生氣指出「就（家長）該死啊！不要工作啊！我家也是常常要吃保養藥」。有家長說「我沒有覺得老師做什麼都『應該』，我也很感謝我現在托嬰願意幫我餵藥」，更有家長憂心「這樣下來少子化沒救了，還沒生的看了都不敢生了」，也有人批「這太無限上綱了」。

對話紀錄曝光後，有網友贊成園方作法，「推學校願意保護老師」、「支持幼教老師」、「等等被講喂毒怎辦」、「我真心覺得幼教老師很窮忙」、「是你們（家長）不信任那就不要餵免得被你（家長）搞」、「說真的餵藥本來就不應該是老師的責任，家長應該自己去餵，沒道理叫老師還得兼做護理師」、「我覺得這間學校很讚，願意保護老師」。而針對原PO出示的對話紀錄中，有家長擔心家中的過敏兒需要長期服藥，有網友吐槽「過敏上課前餵長效就好，有沒有這麼懶」。

針對近期鬧得沸沸揚揚的餵藥事件，教育部日前搬出「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條第2項至第4項，明定幼兒園應訂立託藥措施，依規定得餵藥。不過有私幼業者透露，此準則有灰色地帶，若園所堅持不提供託藥服務，教育部無法可罰，最終仍回歸家長教育選擇權。