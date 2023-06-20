藍綠攻防 侯批賴「枉為醫生」

餵藥案延燒，國民黨總統參選人侯友宜批民進黨總統參選人賴清德「枉為醫生」，競選工作室昨天也開記者會批賴曾說痛恨網軍，現在卻不願放下「網軍魔戒」，放任散播不實謠言攻擊對手，衛福部次長王必勝把專業放到腦後，只想用政治手段維護執政黨利益。

賴清德要新北市府說明幼兒的戒斷症狀和彩虹藥水使用情況，侯友宜罕見未提職稱直呼對手姓名，直言賴清德枉為醫生，司法調查期間看到很多惡意抹黑，用選舉造謠的語言來傷害幼童家長以及幼保老師的不信任，是最痛恨的事。

昨晚，侯友宜到台大和學生座談，有學生提出餵藥案，質疑是國民黨議員先說四月有向一九九九報案，侯團隊卻批民進黨造謠。侯友宜表示，市府第一時間接到報案就處理，沒有耽誤，國民黨議員說的是四月接獲陳情，不是報案。