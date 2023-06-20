聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍綠攻防 侯批賴「枉為醫生」
餵藥案延燒，國民黨總統參選人侯友宜批民進黨總統參選人賴清德「枉為醫生」，競選工作室昨天也開記者會批賴曾說痛恨網軍，現在卻不願放下「網軍魔戒」，放任散播不實謠言攻擊對手，衛福部次長王必勝把專業放到腦後，只想用政治手段維護執政黨利益。
賴清德要新北市府說明幼兒的戒斷症狀和彩虹藥水使用情況，侯友宜罕見未提職稱直呼對手姓名，直言賴清德枉為醫生，司法調查期間看到很多惡意抹黑，用選舉造謠的語言來傷害幼童家長以及幼保老師的不信任，是最痛恨的事。
昨晚，侯友宜到台大和學生座談，有學生提出餵藥案，質疑是國民黨議員先說四月有向一九九九報案，侯團隊卻批民進黨造謠。侯友宜表示，市府第一時間接到報案就處理，沒有耽誤，國民黨議員說的是四月接獲陳情，不是報案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言