高雄市裁罰 醫：未違規使用苯巴比妥

高雄市衛生局昨公布四家診所涉不當使用苯巴比妥，專治腸絞痛的醫師苑秉純證實被罰，但喊冤說，只以苯巴比妥治療上呼吸道感染引發的熱痙攣，會向衛生局申訴。衛生局表示，四家診所多用單方苯巴比妥治療上呼吸道急性感染疾病，用藥不當，至於用在治療熱痙攣，經專家會議研判仍有併發症危險且影響人數眾多，因此開罰。

苑秉純小兒科診所昨自行在臉書張貼遭裁罰公文，苑秉純出面喊冤，指開立苯巴比妥是治療抽筋，治腸絞痛是使用「待克明」，懷疑這次遭罰，是同業惡意中傷，直言是「網路造謠，同業醫師造謠。」

苑表示，文獻教科書寫明「熱痙攣」可吃苯巴比妥，但網傳他治療腸絞痛開立苯巴比妥，「根本是造謠」，腸絞痛小孩子吃睡不好，他是根據小兒科醫師黃富源開的藥物「待克明」治療，六歲以上幼童吃待克明，沒有周邊平滑肌等副作用，救了很多小孩。

苑秉純說，開業以來他共看了廿二萬人次，至今開出六十八筆苯巴比妥，都用來治療小朋友抽筋問題，「苯巴比妥是四級管制藥物，必須管制，不可能流出」，他並沒違規使用苯巴比妥，而是經由教科書文獻報告，用來治療幼兒抽筋（熱痙攣），去年用了卅五顆，今年僅用四顆，用量相當少。

苑秉純昨貼出的衛生局裁罰公文，文中指出他雖對衛生局表示，是依教科書所學開立治療熱痙攣，但經專家會議研判，仍有併發症危險且影響人數眾多，予以開罰，讓他感嘆到十分冤枉。

高雄市府衛生局副局長潘炤穎指出，這次四家開罰的診所用藥不當，都是治療上呼吸道急性感染疾病，各依違反管制藥品管理條例第六條、醫師法廿五條及醫療法一○八條處分，視情節輕重裁罰停業一個月、四個月至六個月。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，複方用藥因苯巴比妥劑量相對低，是可以使用在部分腸胃、氣喘等藥物，但單方的苯巴比妥依用藥引指引只能夠用在治療癲癇，用在非癲癇症狀的幼兒，長期會有副作用不好，即不可取，「兒童用藥要特別小心」。