聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市傳拒餵藥 家長嘆因噎廢食

聯合報／ 本報記者／連線報導

餵藥案導致人心惶惶，幼教團體發聲明要全國教保員停止餵藥服務，家長苦不堪言。有家長表示，孩子有氣喘，幾個小時要吸藥一次，但發作一次得服藥至少半個月，根本無法請假在家；更有家長說，幼兒難免會感冒，若不再餵藥，擔心病程拖很久，園所不該因噎廢食，更沒必要由全民承擔餵藥事件造成的影響。

餵藥案疑雲引發社會恐慌，幼教師人人自危，基隆市就有一名幼教老師拒絕幫幼兒餵藥。教育處說，十六日有名父親帶孩子到幼兒園上課時，只把藥水交給園方，未附託藥單，家人當天上午緊急將託藥單送到幼兒園，園方中午才協助孩子用藥。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，「幼兒教保及照顧服務實施準則」明定幼兒園應訂立託藥機制，託藥當然也是幼兒園老師的義務，幼兒園所不該因噎廢食，尤其有些慢性病或需長期用藥的病情，不可能一直在家休息。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則認為，整起案件的走向過度政治化，現在應回到個案源頭，探討事發原因，否則只會動輒得咎。

高雄醫學大學附設醫院小兒急診科主任陳泰亨指出，餵藥事件持續發酵，造成醫病信任度慢慢流失，兒科醫師開立一般處方用藥變得綁手綁腳；兒科醫學會與小兒神經醫學會發出通告，要求醫師開立藥物處方會出現嗜睡、躁動不安等副作用症狀時，務必先跟家長說。

對於教保員聲明不餵藥，新北副市長劉和然昨說，「這是對的」，但當初用「餵毒」說法破壞親師生信任關係，信任感因一些目的被破壞，非大家所樂見。基隆市長謝國樑則說，希望不要因為個案，抹滅廣大幼教老師的努力。

台南市長黃偉哲昨宣布，即日起由衛生局提供免費自願性篩檢，家中有二至五歲就讀台南市公私立幼兒園的幼童，都可參與，評估體內是否有巴比妥和苯二氮平類等有害物質。

巴比妥 幼兒園

延伸閱讀

桃園部分幼園跟進停止餵藥 教育局回應了

綠委批新北市府錯失調查餵藥案良機 指侯友宜魄力「完全破功」

幼教總籲停止餵藥 南投早發函重申依法應協助

幼兒園餵藥案藍促檢調速釐清 綠：新北應說明

相關新聞

高雄市4醫師 涉不當使用苯巴比妥

新北幼兒園餵藥疑雲延燒，中華國際幼兒文教聯合總會昨發聲明，即日起全國教保員全面停止餵藥服務，高雄市長陳其邁也大陣仗舉行記...

高雄市裁罰 醫：未違規使用苯巴比妥

高雄市衛生局昨公布四家診所涉不當使用苯巴比妥，專治腸絞痛的醫師苑秉純證實被罰，但喊冤說，只以苯巴比妥治療上呼吸道感染引發...

幼園聲明不餵藥 教部：規定要餵

會員包含數十個地方型幼教協會、上千間幼兒園所的中華國際幼兒文教聯合總會與中華民國幼教聯合總會，昨發表聲明指出，為維護無辜...

高雄名醫小兒科診所停業提申訴 衛生局說話了

高雄楠梓苑秉純醫師今天在診所外貼上停業1個月公告，苑不滿指出，有同業謠傳他使用苯巴比妥來治療胃絞痛病人，苑澄清，使用苯巴...

冷眼集／被祭旗 逼出教保員反撲拒餵藥

餵藥風暴持續近月，各方看似都「藥」真相，卻儼然成為政黨間鬥爭的工具，甚至使家長和幼兒園、教保員對立，師生信任基礎崩解；當...

基市傳拒餵藥 家長嘆因噎廢食

餵藥案導致人心惶惶，幼教團體發聲明要全國教保員停止餵藥服務，家長苦不堪言。有家長表示，孩子有氣喘，幾個小時要吸藥一次，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦