基市傳拒餵藥 家長嘆因噎廢食

餵藥案導致人心惶惶，幼教團體發聲明要全國教保員停止餵藥服務，家長苦不堪言。有家長表示，孩子有氣喘，幾個小時要吸藥一次，但發作一次得服藥至少半個月，根本無法請假在家；更有家長說，幼兒難免會感冒，若不再餵藥，擔心病程拖很久，園所不該因噎廢食，更沒必要由全民承擔餵藥事件造成的影響。

餵藥案疑雲引發社會恐慌，幼教師人人自危，基隆市就有一名幼教老師拒絕幫幼兒餵藥。教育處說，十六日有名父親帶孩子到幼兒園上課時，只把藥水交給園方，未附託藥單，家人當天上午緊急將託藥單送到幼兒園，園方中午才協助孩子用藥。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，「幼兒教保及照顧服務實施準則」明定幼兒園應訂立託藥機制，託藥當然也是幼兒園老師的義務，幼兒園所不該因噎廢食，尤其有些慢性病或需長期用藥的病情，不可能一直在家休息。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則認為，整起案件的走向過度政治化，現在應回到個案源頭，探討事發原因，否則只會動輒得咎。

高雄醫學大學附設醫院小兒急診科主任陳泰亨指出，餵藥事件持續發酵，造成醫病信任度慢慢流失，兒科醫師開立一般處方用藥變得綁手綁腳；兒科醫學會與小兒神經醫學會發出通告，要求醫師開立藥物處方會出現嗜睡、躁動不安等副作用症狀時，務必先跟家長說。

對於教保員聲明不餵藥，新北副市長劉和然昨說，「這是對的」，但當初用「餵毒」說法破壞親師生信任關係，信任感因一些目的被破壞，非大家所樂見。基隆市長謝國樑則說，希望不要因為個案，抹滅廣大幼教老師的努力。

台南市長黃偉哲昨宣布，即日起由衛生局提供免費自願性篩檢，家中有二至五歲就讀台南市公私立幼兒園的幼童，都可參與，評估體內是否有巴比妥和苯二氮平類等有害物質。