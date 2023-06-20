幼園聲明不餵藥 教部：規定要餵

會員包含數十個地方型幼教協會、上千間幼兒園所的中華國際幼兒文教聯合總會與中華民國幼教聯合總會，昨發表聲明指出，為維護無辜教保員清白及尊嚴，即日起全面停止餵藥服務，並推動「生病不入校、老師不餵藥」，待釐清真相，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務，盼還給教保員基本尊嚴，已有園所響應實施。

不過，教育部隨即搬出「幼兒教保及照顧服務實施準則」，明定幼兒園應訂立託藥措施，依規定得餵藥，但此舉恐無助挽回幼兒園、家長和幼兒因這場風波造成三輸局面。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀說，每園、每班，一天至少有五至十名幼童要吃藥，中午光餵藥就要耗半小時，「三讀五對快瘋了」。她說，曾有家長誤把去光水當成感冒藥水，所幸教保員機靈，一聞到刺鼻味就停餵，否則「恐怕得去監獄探望教保員」；停止餵藥只是未替家長服務，若餵錯藥或孩子尿液驗出毒，「我們都是嫌疑犯」。

幼教總會發布聲明後，教育部卻表示，教保服務內容包含提供衛生保健安全的服務及教育，且在「幼兒教保及照顧服務實施準則」第十一條第二項至第四項，就明定幼兒園要訂定託藥措施，及就託藥進行相關規範。但有私幼業者透露，此準則有灰色地帶，若園所堅持不提供託藥服務，教育部無法可罰，最終仍回歸家長教育選擇權。

全教總幼教主委楊逸飛表示，中央所定法規僅載明要訂定託藥措施，不等同教師一定有餵藥的責任與義務，而是孩子若有生理疾患、確有藥物需求，才會予以協助。他認為，現行託藥制度本身沒問題，問題在於新北市府及相關單位遲未公開真相，已嚴重損及教保員工作尊嚴。

教育部則強調，為提升教保服務機構託藥及用藥安全知能，已編製食藥安全參考教材提供各幼兒園參考，後續也會再摘錄手冊內容，製作簡明資訊，便利教保員使用；今年將追加經費補助各直轄市、縣（市）政府辦理相關研習，讓親師共同維護幼兒健康。

此外，汐止幼兒園案幼童苯二氮平質譜儀檢測為陰性，土城醫院十七日派員採檢，市府昨公布受檢八十名幼生有六十四人單獨驗尿，三人單獨驗血，十三人同時驗血及驗尿，結果尿篩七十七人全呈陰性；血液檢測十五人小於一點○μg/mL（微克／毫升），一人超過臨界值一，家長同意再送質譜儀檢驗確認。