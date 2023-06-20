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冷眼集／被祭旗 逼出教保員反撲拒餵藥

聯合報／ 本報記者趙宥寧

餵藥風暴持續近月，各方看似都「藥」真相，卻儼然成為政黨間鬥爭的工具，甚至使家長和幼兒園、教保員對立，師生信任基礎崩解；當藍綠大肆操作餵藥案，終究逼得被汙名化的幼教團體反撲，發動全國教保員全面停止餵藥服務，使餵藥案真相未明前，全國家長、孩童和幼兒園所，都先跟著陪葬。

今年四月，新北市的家長發現孩子有異狀，經過檢舉、報案後，檢警主動偵辦後，家長主動帶孩童驗尿，卻驗出巴比妥及苯二氮平類等藥物殘留微量反應，原本應該透過科學證據判讀、認定，孩童體內為何會出現管制藥品與毒品的微量反應，偵辦結果未出爐之前，這些資料卻淪為各方口水戰、各自解讀的政治角力工具。

家長還沒等到檢調公開板橋餵藥案真相，新北市汐止又爆出孩童自曝「有吃藥藥」，再次讓家長陷入恐慌。個案被塑造成通案，幼兒園風聲鶴唳，更驚動六都大規模稽查該連鎖幼兒園。

各黨派議員、立委天天開記者會追著「藥」真相，其實多半是在消費此一議題好抹黑競爭對手，教保員如同過街老鼠，更傳聞有幼教團體想請民代替廣大的教保員發聲，卻無人願意協助，只因社會的風向都聚焦在教保員是否為「餵毒凶手」。

甚至曾任醫師的民進黨總統參選人賴清德，要新北市府公布孩子是否有「戒斷症狀」，及幼兒園是否餵「彩虹藥水」，才能讓家長安心，卻如同先認定幼兒園、教保員不當餵藥，等同拿教保員祭旗。

政治人物表面上口口聲聲是為了孩童健康、實則趁機獲致政治利益，但過度操作的結果卻使師生間的信任裂痕擴大，迫使幼教團體為了維護尊嚴，大動作發聲明表示全面停止委託餵藥服務，受害的不僅是全國的家長和園所，孩子反而成為最無辜的犧牲品，難道就是政治人物樂見的結果嗎？

巴比妥 幼兒園

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