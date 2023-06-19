醫：苯巴比妥癲癇常見藥 仿單外使用太頻繁較奇怪

高雄4醫師違規開立苯巴比妥挨罰。北榮癲癇科醫師尤香玉說，苯巴比妥是癲癇治療常見藥物，尤其癲癇重積情況下，雖不排除仿單外使用，若太頻繁就比較奇怪，不便評論高雄狀況。

新北幼兒園苯巴比妥事件引發關注，高雄市政府今天上午開記者會，公布月初稽查苯巴比妥違規用藥結果，經清查高雄市2702家醫院、診所及藥局，其中145家持有苯巴比妥，有4名醫師不當開立苯巴比妥給感冒、急性呼吸道感染、腸絞痛的患者，其中含2歲以下幼童。

台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉下午接受媒體聯訪表示，苯巴比妥（Phenobarbital）是老藥，在治療癲癇使用上並不少見，但不屬於第一線用藥，又分成針劑及口服兩種劑型。

尤香玉指出，單方的苯巴比妥可用於成人及孩童，適應症是治療癲癇，使用時要非常小心，因為可能引起嚴重過敏反應或其他如嗜睡、躁動等副作用。

她查詢後發現，確實有幾款複方藥品的成分中含有苯巴比妥，並不是因為苯巴比妥不能用於小孩，而是這些複方藥品當初拿藥證時，就沒有納入小孩可用，且小兒科醫師很少會在腸絞痛的小孩子身上使用含有苯巴比妥的複方藥品，這應該也不是他們的習慣。

就算是藥品仿單標示外使用（Off-Label Use），她認為也應該要把理由寫清楚，例如這個病人特別適合，但若病人中占了3成、5成都是藥品仿單標示外使用，「這就比較奇怪」，不清楚高雄狀況，很難評斷衛生局懲處合理與否。

不過，尤香玉強調，苯巴比妥還是好藥，尤其對於重症如急性腦炎、腦膜炎等，或是因為外傷造成病人到院時呈現癲癇重積狀態，就會用苯巴比妥針劑把狀況壓住，是後線較常用藥物。

至於正常醫療範圍的使用時機，尤香玉表示，以口服居多，就算是癲癇重積患者在救回來之後，也會轉成大量口服一段時間，再根據臨床狀況慢慢降低用量。

以成人來說，尤香玉表示，她會使用這個藥品的狀況，通常是患者從小就長期服用，所以一開始不太會換藥，由於苯巴比妥半衰期長，且需要經過肝臟酵素代謝，藥物濃度起伏有時會與其他藥物產生交互作用，長久下來擔心患者骨質疏鬆、動脈硬化，就算是成人且控制良好，仍會希望換成副作用更少的新藥。