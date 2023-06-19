新北汐止幼兒園80童採檢出爐 1童驗血達臨界值
新北市政府衛生局表示，汐止某幼兒園80名幼童接受土城醫院驗血或驗尿，16人血液檢測苯巴比妥，15人在1微克每毫升以下，1人為臨界值，檢體將送質譜儀檢測作進一步確認。
新北市衛生局今天發布新聞稿指出，汐止某幼兒園幼童檢測數據引起家長擔心，6月17日協調土城醫院專業團隊入園採檢，檢驗結果已出來。
衛生局表示，這所幼兒園共80名幼童接受採檢，其中有64人單獨驗尿、3人單獨驗血、13人同時驗血及驗尿。尿液檢驗苯二氮平及巴比妥酸鹽，77人皆為陰性。血液檢測苯巴比妥16人，15人在1微克每毫升以下，1人為臨界值，該檢體將送質譜儀檢測作進一步確認。
衛生局表示，1幼童檢測為臨界值，家長擔憂近日紛擾，不希望引起不必要恐慌及影響親師關係，主動要求待質譜儀檢測結果出爐後，再行對外公布相關數值。
土城醫院院長黃璟隆說明，當日派兒科醫師入園評估，幼童們基本健康狀況都算穩定無異狀，除非家長觀察到幼童的情緒、睡眠有異常表現時，再建議前往醫院由醫師診察，請家長們安心。
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