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多名童質譜未檢出 北榮毒物科醫：先前誤判成分高

中央社／ 台北19日電
幼兒園餵藥案話題持續延燒，民間團體在新北市政府市民廣場舉辦「不藥傷害我的孩子」活動，民眾高舉抗議看板，希望政府能重視孩童健康。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
幼兒園餵藥案話題持續延燒，民間團體在新北市政府市民廣場舉辦「不藥傷害我的孩子」活動，民眾高舉抗議看板，希望政府能重視孩童健康。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

新北幼兒園疑似餵藥案延燒，台北榮總毒物科醫師吳明玲說，近期陸續有幼童到院做質譜分析為未檢出，雖無法透露細節，但她認為先前檢驗「誤判」成分居高，因某些檢驗本就受限。

中時新聞網今天報導，新北幼兒園疑似餵藥案，繼1名幼童驗出微量苯二氮平類（BZD），經北榮以液相層析串聯質譜儀檢測確定為陰性後，有數名先前尿液驗出巴比妥類的兒童，也到北榮做質譜分析，結果同樣為「未檢出」。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲上午接受媒體聯訪表示，近期陸續有幼童到北榮就醫，如果是疑似個案，若認為有需要，就會開立包括質譜儀在內的健保檢驗項目，並請實驗室幫忙。

針對目前質譜分析結果均為「未檢出」，吳明玲直言，就她個人認為先前檢驗部分「誤判」成分居高，最終結果還是要由檢調判斷。

她進一步說明，有些檢驗方法本身就有些限制，因為檢驗時是檢出類似結構物質，人體中本來就有很多化學物質，且藥物間的交互作用有時也會互相影響。

若檢出低於標準值，吳明玲表示，就會考量臨床情況，認為有疑慮就建議進行確認試驗，近期因此類情況帶孩童就診的家長，多數擔憂孩子變得比較躁動不安等情況，但究竟是因為感冒、封閉環境等因素，都有其可能。

巴比妥 幼兒園 榮總

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