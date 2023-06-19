餵藥案 北榮質譜儀未檢出BZD

汐止某幼兒園一名幼童兩續兩次尿液測試「苯二氮平」（BZD），結果分別為二十奈克、廿九奈克，儘管為陰性，但家長擔心管制藥物殘留；醫福會執行長林慶豐昨天下午公布第三次檢驗結果為「未檢出」，這項檢驗由北榮臨床毒物部執行，採用全台最好的檢驗儀器，請家長和社會大眾放心。

「苯二氮平」檢驗數值在二○○奈克以下均為陰性，林慶豐說，「結果是未檢出，是沒有的」，其他孩子篩檢結果都是陰性，所以沒有其他個案樣本需透過質譜儀鑑驗再次確認。

林慶豐表示，部立台北醫院六月十六日將該學童同一份檢體送至北榮，希望該院急件處裡，隔天就收到報告，得知結果後，跟家長以電話溝通三次，但對方以孩子隱私為由，堅持不公開內容，加上時間較晚，因此，台北醫院未在第一時間對外說明。

林慶豐說，該名家長認為，孩子透過法務系統剪髮檢驗，此案也進入司法程序，心愛的孩子都這樣了，還要被社會大眾知道他的資料，心裡很難受，覺得受到二度傷害，所以不願意公開結果。但衛福部在諮詢法務部意見後，根據個資法第六條第四款，為醫療衛生或犯罪預防之目的，資料經去識別化，即可公布。

林慶豐指出，這次報告是由北榮臨床毒物部專業醫師負責，使用全台灣最好的檢驗儀器測試，不只用質譜儀，還用液相層析串聯的方式，結果為未檢出。

北榮質譜儀證實「未檢出」，讓家長安心許多。林口長庚腎臟科主治醫師顏宗海說，ＢＺＤ為「中樞神經抑制劑」，具有鎮靜、安眠、抗焦慮等效果，醫療院所使用頻繁，與「巴比妥」相較，安全許多。

顏宗海指出，醫院尿檢為免疫檢測法，敏感度不足，常有偽陽性問題，由於ＢＺＤ代謝較快，人體五至七天即可完全排出，而血液檢測只能追蹤到七日內狀況，該名幼童驗出廿奈克、廿九奈克的微量反應，確切情形需待檢調釐清。

截至六月十七日為止，幼兒園餵藥疑雲事件中，累計八十六名幼兒至部立台北醫院兒科就醫，其中五十六例尿液篩檢結果陰性，十七例檢驗中；有意接受後續毛髮檢測幼兒個案一一○例。衛福部四條專線電話累積進線二四五通，並無滿線狀況。

新北免費篩檢 侯友宜：非普篩

【記者林麗玉、張睿廷、劉懿萱、李成蔭、邱瑞杰、丘采薇、鄭媁／連線報導】餵藥案持續延燒，新北市府規畫為全國幼兒免費篩檢，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜強調「不是普篩」，餵藥案遭有心人士不斷抹黑造謠，中央本來要做的不做，由新北市承擔責任，他拜託司法單位快速公布檢驗結果，也拜託衛福部釐清管制藥品來源。

上百名家長齊昨聚新北市府，要求「不藥傷害我的孩子」，批市府行政怠惰、政治操作。受波及幼生家長憤怒並哽咽批評，市府應將心比心。市府回應，會廣納各界聲音。