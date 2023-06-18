冷眼集／打侯與真相孰輕孰重？

新北市副市長劉和然昨一席為全國幼童篩檢的發言，反將衛福部政務次長王必勝一軍，縱觀私幼餵藥案發生以來，府院黨大軍政治操作一波接著一波，一把火燒到幼教界，教保員不敢餵藥、離職潮等憂慮逐漸浮現，如今侯市府、侯友宜競選辦公室吹響反攻號角，要粉碎綠營操作，挽救已傷痕累累的幼教界；不過面對餵藥案升高為政治戰，新北市府每一波檢驗需更透明，才能真正做到避免互信崩盤、社會撕裂。

餵藥疑雲已月餘，真相仍待司法釐清，民進黨卻見獵心喜，汐止幼童驗出苯二氮平類數值是微量陰性，也是案發初期所驗，綠營卻將「舊案打成新案」，讓家長更恐慌，行政院加碼設跨部會小組介入，就是要加深家長對市府扞格，營造中央出手救援失能市府印象。

當衛福部為全國幼童篩檢的政策轉彎，侯市府「中央不做、新北做」的政策，顯然讓綠營慌了手腳，王必勝稱普篩沒意義，綠營議員接力轟炸。

但若各地幼童都有微量數值，那些曾稱新北餵毒、不該零檢出的綠營民代該如何自處？更何況台灣臨床病理檢業學會理事長朱芳業已稱，尿液代謝也會有累積訊號，即便拿清水測也有背景值、不適用零檢出，加上台中市府跟進篩檢，大量的檢測下，民進黨害怕的恐怕是，真相即將呼之欲出，迴力鏢打向自己。

幼教界昨天一封沉痛的公開信，直指「餵藥變餵毒」的說詞傷害很大，要外界別再霸凌、汙名化教保員，教保員的無奈可以想見，畢竟對綠營來說，如今真相似乎已不再重要，能打擊國民黨總統參選人侯友宜的選情才是重中之重，即便陪葬幼教界也不足惜。