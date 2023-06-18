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汐止幼兒尿檢出爐卻未公布 衛福部：家長拒公開

聯合報／ 記者游明煌李定宇／新北報導
土城醫院採檢人員昨搬著要裝檢體的箱子進入分園作業。記者游明煌／攝影
土城醫院採檢人員昨搬著要裝檢體的箱子進入分園作業。記者游明煌／攝影

新北市某私幼餵藥案疑雲未歇，十五日再傳新北汐止區吉的堡系列幼兒園驗出微量苯二氮平類（ＢＺＤ）反應，檢驗報告為陰性，為讓家長安心，衛福部取得家長同意，將其檢體再送北榮進行質譜儀檢測，原稱三天內出爐。據悉，家長昨晚已收到檢測結果，衛福部原預計昨晚對外說明卻取消。

衛福部次長王必勝證實，原訂昨天晚間公開報告結果，但家長堅持不公開結果，認定是孩子的個資，後續再視狀況討論，是否要對外說明。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，此事造成家長恐慌，檢驗若出爐應即刻公布，作為國家衛生單位、領國家俸祿，不應作為政治操作，若有其行為，不排除到監察院告發。

針對該名幼兒驗出微量苯二氮平類，衛福部醫福會公布其成分超過其他個案，民進黨立委賴品妤喊出「餵藥案可能不是單一個案」，引發家長恐慌，市府昨安排土城醫院醫護人員入園採檢。衛生局指出，六十四名家長同意採尿檢驗ＢＺＤ，五名孩童抽血檢驗巴比妥，十二名孩童兩種都檢驗，結果三天內出爐。

昨天是補上班日，該園一百卅一名學童共八十一人同意採檢，土城醫院共派出醫師、檢驗師、社工、行政人員共五人服務，採驗過程大費周章，不少幼童尿不出來，老師只好請家長來處理，家長帶幼童到附近早餐店猛喝水、灌飲料後才有尿意；也有人等兩小時才有尿，十分耗時。

一名媽媽帶著兩個女兒來，她說，驗尿還可以接受，驗清楚比較好。陳姓夫婦送女兒來上課，直言，兩個女兒都是在這裡就讀，五、六年來都沒有問題，汐止的事情搞到那麼大沒意義，浪費社會資源，他不同意女兒採檢。

教育局長張明文表示，汐止園所內相關餵藥機制資料皆已留存，對於其他幼兒園針對園內餵藥程序及記載不實則要求改善。

汐止幼童驗出微量安眠藥反應，引起家長恐慌。記者林俊良／攝影
汐止幼童驗出微量安眠藥反應，引起家長恐慌。記者林俊良／攝影

巴比妥 幼兒園

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