新北槓中央 開放全台幼童免費篩

新北私立幼兒園餵藥疑雲未明，演變成中央與地方互槓。衛福部前天改口免費檢驗僅限新北市幼童，副市長劉和然昨說，既然中央不願意為全台幼童檢驗，新北願意，全台六歲以下孩童，持健保卡在新北八間專責醫院皆可採檢，費用皆由市府負擔；台中市也跟進兒童免費驗巴比妥。

對此，衛福部次長王必勝表示「尊重」，並指出普篩沒意義，事發至今已超過一個月，驗血驗尿早已都驗不出。

部立台北醫院十六日上午原先說要擴大免費替「全台」幼童做巴比妥及ＢＺＤ尿液檢驗，後稱「誤植」，免費檢測僅限「新北市」幼兒園幼童。王必勝表示，並非政策急轉彎，也非政治操作，確實是文字誤植。

新北市則乘勝追擊，劉和然昨召開記者會強調「中央不做、新北來做」。外界視為打臉中央，民進黨議員鄭宇恩、卓冠廷等人昨質詢批，現在是指全國的教保員都可能餵藥，造成全國恐慌，「這件事侯友宜有同意嗎？」光新北六歲以下就十九餘萬人，血液檢測普篩就要花七七六八萬，如此龐大經費市府卻未送議會審查。

「市長有同意」。衛生局長陳潤秋表示，目前先提供電話諮詢，安排看診後，若醫師覺得有需要才會做驗血或驗尿。主計處長吳建國答詢，預算是前年度先編列，執行有彈性。教育局長張明文表示，每人驗血費用約三百廿十元，公務預算可支應採檢費用。

市府強調，當衛福部突然急轉彎從「全國」改為僅限「新北」兒童免費採檢，家長無所適從，新北願意做得更多，唯有趕快讓家長安心、教師安定，兒童才能獲得完善的照顧健康成長，也才能避免互信崩盤社會撕裂。 並強調這不是「普篩」，而是站在關懷幼童健康，平息家長疑慮，因此擴大服務對象。

王必勝提出三點聲明，他說，新北某幼兒園餵藥案，檢調正在偵查中，到底是少數個案，還是系統性問題，至今不明朗，現階段沒有推動普篩基礎，也不鼓勵所有幼兒檢驗；其次，餵藥事件過了一、兩個月，縱使有不當藥物使用，也早已驗不出；且部分縣市早已運用資源服務家長和幼兒，就醫和檢驗使用當地資源較實際。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻指出，民進黨號稱每年一千億實現○到六歲國家一起養，卻連小小的檢驗費都不願意出，還要讓地方政府自費，以往的中央地方共同努力攏是假。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱反嗆，新北市府做不到的事，中央扛起責任，還要被汙衊成「政治操作」，國民黨難道是選舉選瘋了嗎？