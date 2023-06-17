北市幼童公費抽血驗巴比妥開跑 1週後可看報告

因應新北幼兒園疑餵藥案，北市聯醫今起5院區提供幼童公費抽血檢驗巴比妥，醫師表示，家長要攜帶孩子健保卡及巴比妥檢驗單，驗血後約1週後可看報告。

因應新北幼兒園疑餵藥案，北市提供幼兒園幼童公費抽血檢驗，首波檢驗將由聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區擔綱，提供免費線上預約掛號、看診及開單抽血，今天首日上路。

根據聯醫官網顯示，幼兒園專案，目前婦幼及忠孝院區各有1人掛號。

北市聯醫和平婦幼院區小兒神經科醫師王中豪接受媒體聯訪時表示，如家長發現孩子情緒低落、躁動、睡眠異常等，只要就讀北市幼兒園，就可網路掛號看診檢驗，每天上下午都可掛，看診時記得攜帶健保卡及巴比妥檢驗服務通知單。

王中豪指出，會診時會評估孩子身體狀況，看是否需要檢驗；而巴比妥檢驗方式為驗血，以免疫法檢驗，不驗尿，驗血及約1週後的回診看報告皆為公費支出；不過公費部分只有巴比妥，家長若想驗苯二氮平類（BZD）就要自費。

王中豪說，檢驗閾值為每毫升1微克，若超過將請醫療團隊追蹤並提供醫療照顧。