快訊

黃健瑋遭爆趁機性交 妻首發聲：早知尪「情史豐富」！

台鐵票價合理化！交通部漲11％到27％ 台北高雄單程近千元

北市幼童公費抽血驗巴比妥開跑 1週後可看報告

中央社／ 台北17日電
新北幼兒園餵藥疑雲持續延燒，16日上午行政院成立跨部會小組處理，部立台北醫院更將提供「全台」幼兒園檢驗巴比妥及BZD，圖為部立台北醫院。本報資料照片
新北幼兒園餵藥疑雲持續延燒，16日上午行政院成立跨部會小組處理，部立台北醫院更將提供「全台」幼兒園檢驗巴比妥及BZD，圖為部立台北醫院。本報資料照片

因應新北幼兒園疑餵藥案，北市聯醫今起5院區提供幼童公費抽血檢驗巴比妥，醫師表示，家長要攜帶孩子健保卡及巴比妥檢驗單，驗血後約1週後可看報告。

因應新北幼兒園疑餵藥案，北市提供幼兒園幼童公費抽血檢驗，首波檢驗將由聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區擔綱，提供免費線上預約掛號、看診及開單抽血，今天首日上路。

根據聯醫官網顯示，幼兒園專案，目前婦幼及忠孝院區各有1人掛號。

北市聯醫和平婦幼院區小兒神經科醫師王中豪接受媒體聯訪時表示，如家長發現孩子情緒低落、躁動、睡眠異常等，只要就讀北市幼兒園，就可網路掛號看診檢驗，每天上下午都可掛，看診時記得攜帶健保卡及巴比妥檢驗服務通知單。

王中豪指出，會診時會評估孩子身體狀況，看是否需要檢驗；而巴比妥檢驗方式為驗血，以免疫法檢驗，不驗尿，驗血及約1週後的回診看報告皆為公費支出；不過公費部分只有巴比妥，家長若想驗苯二氮平類（BZD）就要自費。

王中豪說，檢驗閾值為每毫升1微克，若超過將請醫療團隊追蹤並提供醫療照顧。

巴比妥 幼兒園

延伸閱讀

桃園6歲以下苯巴比妥鹽公費檢驗首日 5人掛號、1人採檢

餵藥案疑雲延燒…部北檢驗髮夾彎是政治操作？王必勝還原事發始末

新北私幼疑餵藥風波 43童驗尿39陰性、4檢驗中

部立台北醫院宣布幫「全台」幼兒園童尿檢 急稱誤植僅新北可驗

相關新聞

新北今宣布全國6歲以下幼童可來公費採檢 議員批：經費從何而來？

新北市副市長劉和然今天在「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」說，「中央沒有做到的，新北市來做」，即日起全國6歲以下幼兒可...

汐止幼童驗出BZD 幼兒園81人採檢 報告三天內出爐

新北市汐止區幼兒園傳出幼童體內驗出微量BZD，引發家長恐慌，市府今安排土城醫院五名醫護人員入園為學童採檢，該院共131名...

釐清餵藥疑案 新北提12大措施維護幼童健康

新北市府今持續朝開餵藥疑案說明會，教育局針對幼童疑餵藥案提出12點措施，呼籲外界不要再用政治語言攻擊新北市府沒做事，放假...

北市幼童公費抽血驗巴比妥開跑 1週後可看報告

因應新北幼兒園疑餵藥案，北市聯醫今起5院區提供幼童公費抽血檢驗巴比妥，醫師表示，家長要攜帶孩子健保卡及巴比妥檢驗單，驗血...

賴品妤稱憂餵藥案非個案 侯辦批：轉發錯誤數字釀恐慌

民進黨立委賴品妤日前發文稱，有汐止家長在臉書社團裡發文，疑似小孩驗出微量安眠藥，擔心餵藥案很可能不是單一個案。國民黨總統...

影／新北市幼稚園餵藥案 國民黨批綠營製造恐慌

針對新北市幼稚園餵藥案風暴，賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍日前曾表示，有家長在4月27日帶孩子驗尿，尿液檢測結果為64，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦