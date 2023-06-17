「餵藥案過度解讀」 有家長拒採檢

新北某私立幼兒園疑餵藥案延燒，汐止分園傳一幼童驗出苯二氮平類（ＢＺＤ），新北市長侯友宜昨指出，土城醫院今將到園採檢，並呼籲外界靜候司法調查，勿以訛傳訛，以免造成社會恐慌。教育局調查後約八十名家長願意幼童採檢，但超過卅名家長認為過度解讀餵藥案等理由，不願今天採檢。

新北市汐止區某私幼分校餵藥案持續延燒，檢方前天先指揮警方約談幼兒園張姓負責人、賴姓女園長、導師等四人到案，查扣園內監視器主機，昨天再約談幼兒園賴姓執行長到案，釐清上課作息、飲食、生活狀況，警方製作完筆錄後，立刻函送檢方釐清案情，檢方目前共約談五人。

該幼兒園昨正常上課，也未傳有人退園，園方發臉書指出，相關單位已啟動調查程序，幼兒園也全力配合並協助調查，期待相關單位能盡快釐清事件真相還給幼兒園清白，讓幼兒園能回歸正常生活。前晚老師們已逐一致電與家長溝通說明，絕對不會讓幼童服用任何不明藥物，請家長耐心等待真相查明，以還園所、老師清白。

住在該園附近一名家長說，他兒子讀了一年多，並沒有發現什麼異狀，也沒有聽過有吃過什麼藥，他覺得沒有必要採檢，小孩還太小，仍會繼續上課，沒有必要自己嚇自己。

另名阿嬤說，她會配合讓孩子採檢，如果有餵藥問題查清楚也好，會比較安心一點。

侯友宜昨一早親上火線，到餵藥案例行記者會表示，教育局前天接到汐止幼兒園案後，就與家長聯繫，安排輔導員與家長一對一諮詢，啟動行政調查，教育局全面與家長協調到園檢驗，衛生局也協調專責土城醫院將於今天到園採檢。

教育局調查汐止幼兒園從幼幼班至大班共有一三一名學童，經家長調查意願約六成、八十位同意驗血、驗尿，超過卅名家長則認為社會過度解讀餵藥案、相信幼兒園作為不願採檢，或是出國、請假時間配合不上，選擇自行到醫院採檢等。