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冷眼集／衛福部利多服務 滿滿政治操作

聯合報／ 記者李青縈陳雨鑫
衛福部次長王必勝。圖／本報資料照片
衛福部次長王必勝。圖／本報資料照片

新北某幼兒園餵藥疑雲紛擾多日，問題不但沒解決，爭議反而愈演愈烈。新北市衛生局第一時間未能說清楚講明白，衛福部明知巴比妥代謝快，卻又出手免費替孩童尿檢，並提供免費心理諮詢，孩童連感受都未能說清楚，開出的利多服務，藏著滿滿的政治操作，家長最憂心的「孩童健康」是否受損，卻成了最難被觸及的真相。

幼兒園餵藥風暴，讓過去僅在家長耳邊流傳的托育機構會偷餵安眠藥，以減輕托育人員照顧負擔的都市傳說，成了極可能變成真實的鬼故事。一張張檢驗報告，上頭的數值，嚇傻敏感的家長。事件爆發初期，仍著墨在案情的釐清，後續卻一路變成政治攻防，二○二四總統競選人間的相互挑釁。

侯友宜先是向檢調、賴清德喊話，如今又是王必勝拿家長們私下透露「對新北市不信任」來做暗示回擊，衛福部如今被刻畫成，不得不幫新北市擦屁股的無奈單位，只是衛福部看似要替事件找出解方，使出的則是擴大採檢之術，對於還原新北某幼兒園餵藥案的真相，實質幫助能有多少？啟人疑竇。

管制藥從哪來？水質到底有沒有可能有背景值？檢驗報告該怎麼解讀，沒有一個單位能說得明、講得白，幼兒園、托嬰中心的用藥把關，也沒有任何預防措施以及具體作為，一切隨民意風向走，科學中立蕩然無存。

各單位每每出面說明案情時，又淪於過往中央流行疫情指揮中心的記憶，一分力用於「報數」，其餘力氣多用在互吐口水，擠不出任何實質作為，幼童健康交付在這樣的政府手上，難怪家長只能自救，求助也無門。

巴比妥 幼兒園

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