餵藥案疑雲 政院設跨部會小組釐清

新北私立幼兒園疑餵藥案延燒，行政院昨天決議，將由政務委員林萬億組成跨部會小組協調處理。行政院發言人林子倫昨天表示，政院將組成跨部會小組，就釐清相關檢驗標準、協助孩童安置及盤整各地方政府轄下幼兒園狀況進行協處。

衛福部次長王必勝昨天也表示，他連夜與受害家屬碰面，家屬言談中透露對新北的微詞和不信任。新北市府隨即反擊，強調自始至終和所有孩子及家長站在同一陣線，孩童健康和安全絕對是重中之重。

林子倫表示，針對近期社會關注幼童安全議題，為維持社會穩定，行政院已責成政委林萬億，邀集衛福部、教育部及法務部組成跨部會小組，就釐清相關檢驗標準、協助孩童安置及盤整各地方政府轄下幼兒園狀況進行協處。這次中央政府主動啟動應變機制，期盼透過中央政府的協助，與地方政府的努力，加強對每個孩子的照顧。

新北市教育局表示，新北早就跨局處合作積極調查本案，並針對家長個別需求，提供醫療、諮商、法律及就學安置等服務，接獲案件後，立即調查並與家長一對一說明，依據家長意願提供檢驗與專業諮詢。

針對綠營連日批評，市府提出十一點聲明反擊，指五月十五日獲報後便展開一連串作為，關懷孩童需求提供聯繫單一窗口、安排到園採檢、開藥物檢測專家諮詢會議、安排專業諮詢服務資源、市長和家長進行二場面對面座談會、成立專案辦公室安排輔導員一對一協助、在校學童依需求協助就學安置、調查有毛髮檢驗需求的家長名單送檢察官。

市府表示，很遺憾民進黨一再發布不實消息，造成大眾恐慌，其心可議；釐清事實真相前，請各界不要轉載未經查證消息，特別是連日來不斷化身專家的民意代表們，請適可而止，不要為了政治目的，錯誤解讀科學數據，造成孩子、家長和幼教界二度傷害。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻提到，王必勝與其會見家長，不如用醫師專業，來說明板橋、汐止兩案的檢出數字是不是陰性？孩子是不是有被餵藥？

衛福部立台北醫院昨下午原宣布，擴大提供全台幼兒園幼童免費醫療檢驗，三小時後改口為即日起為提供新北市幼兒園幼童。侯友宜競選工作室發言人吳亮賢指出，在副總統賴清德帶頭造謠下，民進黨公職及側翼接續抹黑，已造成全台家長恐慌，衛福部應該要關注的是全國孩童健康，卻緊急改口稱僅有「新北市」，難道全國孩童的健康不必關注？還是只將新北視為眼中釘？

王必勝後來澄清，此為疏失，並非政治操作，若真有心要操作不會是用部立醫院來發新聞稿。