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新北稽查幼兒園務管理 託藥機制列入重點

中央社／ 新北16日電

新北教育局今晚表示，督導幼兒園園務管理，將託藥機制列入重點稽查，查核各園託藥規定、託藥同意書及託藥單，要求教保員務必落實制度，讓家長更安心。

國民黨新北市議員葉元之今天在臉書Facebook表示，民代與電視節目一直對疑餵藥案帶風向，導向幼兒園教保員長期給幼兒「餵毒」，造成全台家長人心惶惶，已嚴重破壞教保員與家長的信任關係。

他說，教保員薪水不算高，但都有愛心才投入職場，受疑餵藥案影響，士氣低落覺得受辱，已不敢在白天給幼兒餵藥，甚至有人醞釀罷工或離職，教保員的身心健康應被關注。

教育局長張明文今天向中央社記者表示，如何協助教保員的情緒波動與抒壓；他說，外界太多抹黑與不實謠言，案情仍須回到科學證據，還給司法純淨調查空間，以早日釐清案情讓家長安心。

張明文說，希望多鼓勵第一線教保員，並提升薪資與工作條件，協助提升與家長溝通的專業技巧。他說，「給予教保員專業知能，就是最好的支持」。

張明文說，各幼兒園要落實園務管理，讓工作公開透明，透過老師讓家長瞭解園務以解除疑慮。至於孩子的健康，家長可諮詢家庭醫師。

教育局晚間發布新聞表示，結合衛生局、消防局及工務局，全面清查新北幼兒園，督導園務管理。託藥機制是重點查核項目，包括託藥規定、託藥同意書及託藥單，要求教保員務必落實制度。對違反者除裁處也限期改善。

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