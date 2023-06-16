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宣傳「不藥傷害我的孩子」 新北市府廁所被貼紙風車

中央社／ 新北16日電

時代力量立委王婉諭發起「不藥傷害我的孩子」活動，預計18日在新北市府廣場舉行。市府廁所15日被貼活動宣傳廣告紙風車，已被清除。市府今天說，團隊全力捍衛守護孩子的健康。

新北市政府秘書處官員下午告訴中央社記者，有市府員工與清潔人員15日回報，在廁所中發現，張貼塑膠袋裝著的紙摺風車，裡面有「不藥傷害我的孩子、願風吹起政府保護孩子的決心」紙條。

秘書處行政園區管理科說，紙風車多數位於女廁內，也有些是在市府的縣民廣場公廁，因廁所無錄影設備，無法獲悉是誰張貼。管理單位已請清潔人員移除並加強巡檢，並未特地清點有多少數量。

官員說，其實10日在縣民廣場就有人張貼活動傳單，清潔人員已經移除。除昨天的紙風車，今天市府大門遭人潑灑白漆，清潔人員需要在濃濃的溶劑味道中，跪著清除油漆，相當辛苦。

市府說，張貼紙風車研判是為宣傳18日的活動，市府與所有的孩子及家長站在同一陣線，孩子的健康和安全絕對是重中之重，團隊一定盡全力捍衛並守護所有孩子的健康。

新北市板橋某私立幼兒園疑似餵藥案、汐止私幼孩童尿檢案件受關注，立委王婉諭等人發起18日在縣民廣場辦「不藥傷害我的孩子」活動，發放活動小物、發表心聲、攜手散步，為孩子安全發出怒吼。

王婉諭在臉書（Facebook）貼文表示，孩子沒選票、不會講話，更應重視其權益，希望活動化為守護的力量，要求市長侯友宜給予「零兒虐」的承諾。

市府當天也將在縣民廣場舉行聯合婚禮，民政局長柯慶忠說，將有100對新人攜手結為連理，新人希望有開心莊嚴的婚禮。市府尊重民主社會，藉由活動表達訴求，希望彼此不會互相干擾。

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