部立台北醫院宣布幫「全台」幼兒園童尿檢 急稱誤植僅新北可驗

原本16日中午宣布部立台北醫院擴大提供全台幼童部免費巴比妥及BZD尿檢，卻不到三小時就轉彎，醫福會執行長林慶豐16日傍晚表示，部立台北醫院稍早新聞稿為「誤植」，並沒有要擴大到全台幼兒園免費採檢，僅有「新北市」幼兒園免費檢驗巴比妥及BZD。

新北幼兒園餵藥疑雲持續延燒，16日上午行政院成立跨部會小組處理，中午部立台北醫院接著宣布提供「全台」幼兒園幼童免費檢驗巴比妥Barbiturate、BZD（Benzodiazepine）的定性檢驗，不限定在新北市。

16日下午部立台北醫院說法卻大轉彎，院方表示稍早新聞稿把「提供全新北市幼童」誤植為「全台幼童」，因此僅有即日起為提供新北市幼兒園之幼童，免費檢驗巴比妥Barbiturate、Benzodiazepine的定性檢驗，掛號時請選擇「小兒科門診」，就醫攜帶健保卡（若為初診需加帶戶口名簿），及幼兒園的就讀證明。

林慶豐說，目前沒有考慮擴大到其他部立醫院來執行儉儼，這個不是普篩，面對的也不是病毒，比較像是人為造成的；沒有必要擴大到全台採檢，目前只有針對新北市，新聞稿會出現轉變是「誤寫」。

部立臺北醫院表示，原「寶仁專案」僅提供寶仁幼兒園幼童免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，及吉得堡集團幼兒園幼童免掛號費，因考量許多新北市幼兒園家長的需求，自即日起提供新北市幼兒園兒童經電話諮詢有需求者，安排免費檢查巴比妥Barbiturate、Benzodiazepine兩項定性檢驗。

寶仁幼兒園幼童依然維持免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，如兒童有情緒、睡眠等不適，或家長擔憂兒童健康有隱患，可致電諮詢專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。就醫時，請家長提供「雙北市之寶仁幼兒園就讀證明」即可。