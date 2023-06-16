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汐止私幼孩童驗尿案 新北：6/17入園採檢

中央社／ 新北16日電

新北市政府今天表示，汐止某私幼孩童驗出苯二氮平類案，已派員前往稽查並留存相關資料，今天也調查詢問家長為孩童檢驗的意願，預計17日由專責的市立土城醫院入園採檢。

新北汐止一名家長帶就讀幼兒園的孩子，到衛福部台北醫院驗出苯二氮平類，2次尿液檢測都小於每毫升200納克（ng/ml）基準，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐15日說，判定陰性。

市府上午舉行疑似餵藥案進度記者會，市長侯友宜說明，汐止幼童尿檢案於15日接獲訊息，立即與當事幼童家長聯繫，同時指派專案專業輔導員，主動提供家長相關諮詢與聯繫。

侯友宜說，教育局接獲案件後，派員至幼兒園稽查、留存監視器資料，並啟動行政調查。15日與今天也向家長調查到園為幼童採檢的意願，17日將由衛生局協調專責的土城醫院指派醫師到園採檢，並提供後續醫療諮詢服務。

侯友宜說，汐止幼童尿檢案，衛福部已公布檢驗為陰性，希望外界以科學理性態度面對，尊重醫療專業與判讀，不要以訛傳訛造成恐慌，也讓司法可釐清真相。另外，也已經請教育局全面檢查新北幼兒園，更完備餵藥的程序。

他說，板橋私幼疑餵藥案發生後，6月3日指派市立土城醫院專責醫療、檢驗、就醫的諮詢協助，9日增加亞東醫院、市立聯合醫院，提供公費檢驗。市府衛生局今天增加雙和醫院、淡水馬偕、汐止國泰、台北慈濟醫院，加上衛福部台北醫院，新北共有8家醫院提供檢驗，家長若對孩子健康有疑慮，可到醫院檢查以放心。

苯二氮平類（BZD）是助眠管制藥物，醫師說，這是臨床常用處方藥，具鎮定、抗焦慮作用，同時也是第3到4級毒品，過量恐致命。

巴比妥 幼兒園

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