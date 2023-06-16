尿檢巴比妥應該零檢出？ 病檢理事長：清水也有背景值
新北板橋幼兒園疑餵幼童不明藥品，衛福部昨公布尿檢結果26童檢測陰性，但仍有檢驗數值，毒理專家認為應該要零檢出，新北市府今請到台灣臨床病理檢業學會理事長朱方業表示，檢驗的過程若出現數字不一定代表該物質的存在，就算拿清水來測也會有背景值，認為零檢出不該用在這種狀況。
一名毒理專家日前在臉書貼出尿檢單，針對巴比妥檢驗數值後出現(–)符號，表示該化合物應該零檢出，認為根本不該出現在身體裡。今上午說明會台灣臨床病理檢業學會理事長朱方業則說，檢驗過程難免出現雜訊，有驗出數值不一定代表有該物質的存在，就算是拿清水來測也會有背景值，或小便代謝也會有累積訊號，認為這是誤會，零檢出不該用在這種狀況。
而板橋跟汐止幼兒園都傳出疑似餵藥問題，新北市教育局表示稽查行動是例行性業務，五月開始也全面清查，汐止幼兒園目前也正常運作中，監視器等相關資料已保存蒐集啟動行政調查。
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