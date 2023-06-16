新北私幼餵藥案 王薇君籲中央統一說明檢驗數據

中央社／ 台北16日電
兒童權益促進協會創會理事長王薇君。圖／聯合報系資料照片
兒童權益促進協會創會理事長王薇君。圖／聯合報系資料照片

新北私幼園疑餵藥案延燒，兒童權益促進協會創會理事長王薇君15日晚間表示，陪同家長們向衛福部次長王必勝陳情，盼由衛福部彙整專家向外說明檢驗數據意義，讓家長安心。

新北板橋區某私立幼兒園疑發生教保員餵幼兒藥案擴大，除當事幼兒園8名幼兒被驗出微量苯巴比妥，另外還有1名汐止幼童檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD），引發家長恐慌。

兒童權益促進協會創會理事長王薇君15日在臉書（Facebook）貼文表示，晚間與時代力量立委王婉諭一起，陪同板橋幼兒園餵毒案家長們，向王必勝陳情。

至截稿前記者仍未獲王必勝回應。王薇君則告訴中央社記者，首先針對目前的檢驗判讀上，連醫界都有各種不同解讀，這樣的混亂很容易讓家長受傷，所以她告訴王必勝，是否應該由衛福部統一向外界說明，到底檢出的數值代表什麼。

此外，王薇君說，還有家長提及新北市政府處理轉園、檢測、資訊透明度等相關議題。

王薇君轉述，王必勝在會中表示，將與教育部討論提供家長協助，但也強調仍要尊重地方自治，不能隨意干涉，她則告訴王必勝，能夠理解，只是地方若失能，中央應適時介入、協助並監督，所以希望衛福部彙整專家研擬如何公布數據，不要讓外界霧裡看花，家長會更安心。

巴比妥 幼兒園 王婉諭 王必勝

延伸閱讀

莫德納XBB疫苗最快9月開打 王必勝：BNT訪台延後未說原因

侯友宜稱餵藥案應由檢方調查 王薇君：司法、行政都該介入

餵藥案可能烏龍一場？兒童權益促進協會創會理事長王薇君回應了

巴比妥代謝快 王必勝：家長希望做毛髮複驗

相關新聞

「有設監視器應留存14天」 新北稽查23間吉的堡：不符規定將嚴懲

新北市議會今業務審查，藍營多名議員要求市府說明，汐止某私幼孩子檢驗結果、家長托藥制度及行政調查結果。新北衛生局長陳潤秋說...

新北餵藥疑雲引發不安 桃市幼童7醫院公費驗血

新北市板橋區某幼兒園餵藥疑雲引發不少家長擔憂，桃園市政府昨晚宣布，今起提供桃園市6歲以下幼兒，以及設籍桃園但在外縣市就讀...

私幼餵藥案持續延燒 新北4家醫院公費檢驗

新北市板橋私幼疑餵藥案，引起關注。衛生局今晚說，新北有4家醫院提供家長諮詢，若專業評估有必要，也提供公費檢驗藥物殘留

新北幼兒驗出管制藥BZD 醫揭用途：是醫院處方藥

新北私幼疑餵藥案擴大，另有1名汐止幼童檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD）。醫師說，這是臨床常用處方藥，具鎮定、抗焦...

獨／私幼餵藥案延燒…衛福部埋單送驗質譜儀 最快這日有結果

新北市板橋某私立幼兒園涉嫌餵藥案真相未明，社會各界眾聲紛紜。毒理學背景網紅疾呼「應該要零檢出」，全國家長人心惶惶。醫界議...

質疑新北稽查沒到位 綠議員要求提供調查委員會名單

新北市議會今業務質詢，多位民進黨議員質疑汐止某私幼孩子檢驗結果、行政調查。議員李余典認為市府應該動支預備金擴大檢驗，議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦