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惡意言論比子彈恐怖 侯友宜：我必定會挺過去

聯合報／ 記者張曼蘋張睿廷／新北報導
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。記者張曼蘋／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。記者張曼蘋／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天表示，選舉過程充滿假訊息、一四五○側翼，「這些無形惡意言論，比子彈更恐怖」，傷害國家安全、傷害族群融合，無形殺傷力的假訊息跟側翼言論會撕裂台灣，「但我毫無懼怕，一定會挺過去」。

侯友宜表示，他最大信念是用有限人生、用警察精神來保衛中華民國、顧台灣人民，讓下一代在安定生活下繼續成長；警察很單純，勇往直前、衝鋒陷陣、不害怕生死，但選舉過程充滿假訊息也充滿一四五○側翼，讓身為當過警察的人質疑怎麼會這樣？

侯友宜說，他做事態度就是實實在在、認真打拚，把是非辨識清楚，太多民眾接到訊息無法分辨是非，側翼製造更多對立跟衝突，讓台灣人民的心更不安定、更恐懼，甚至更仇視彼此，這是不對的。

侯友宜昨提到假訊息問題。他日前曾指控民進黨抹黑新北處理餵藥案涉嫌包庇、吃案，重砲轟副總統賴清德、綠營民代說的話都非事實、都是製造恐慌，讓大家以訛傳訛，還質疑賴清德在中央的打假訊息辦公室是「假裝打假」。

巴比妥 幼兒園 假訊息 侯友宜 賴清德

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