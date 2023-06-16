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醫：數值可能受干擾 不能回推用藥

聯合報／ 記者邱宜君鄒尚謙／台北報導
針對新北市某私幼餵藥案進展，醫福會執行長林慶豐表示，最初12名幼童檢體中，有一個體內苯二氮平類（BZD）超出其他個案20倍以上。記者鄒尚謙／攝影
針對新北市某私幼餵藥案進展，醫福會執行長林慶豐表示，最初12名幼童檢體中，有一個體內苯二氮平類（BZD）超出其他個案20倍以上。記者鄒尚謙／攝影

衛福部昨天公布汐止一名幼童體內測出「苯二氮平類」藥物殘留，兩次檢驗值分別為每西西血液有廿奈克及廿九奈克，均未達標準值二百奈克，判定為陰性。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲說，應再進行質譜儀檢驗確認，「絕不能回推說有用藥，這是很危險的事。」

醫福會執行長林慶豐表示，「苯二氮平類」ＢＺＤ為精神科常用藥物，適應症為安眠、鎮靜，體內殘留量以奈克計算，一奈克為十億分之一公克；孩童體內驗出廿九奈克，因不排除是干擾因子導致殘留，已請該童返院進行身體評估。衛福部台北醫院副院長郭憲華昨晚表示，孩童尿液檢體妥善保存，只要家長同意，今天就可送到院外的檢驗所進行液相層析質譜儀檢驗，預計下周三有結果。

吳明玲說，幼童尿液檢測採免疫法，優點是一般醫檢師可操作、一天內有結果，臨床醫師可綜合病史、症狀、篩檢結果，快速排除病人是否中毒，但免疫測試最大缺點是受干擾物質影響很大，精準度較高的是質譜儀，司法調查即要求質譜儀檢驗，但質譜儀要經特殊訓練的醫檢師才能操作。

吳明玲表示，台北榮總曾遇過利用免疫法顯示苯二氮平陽性的受檢者來喊冤，榮總將原檢體再次用質譜儀檢驗，結果是與某種ＢＺＤ有共同原料的其他藥物，誤會一場。

外界評論孩子檢驗出數值，代表有使用藥物。吳明玲說，這個數字根本不能拿來換算，有疑慮就該再做檢驗，採用氣相層析質譜儀或液相層析質譜儀檢驗，靈敏度高，可確認到底有沒有某種物質、濃度多少。

巴比妥 幼兒園

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