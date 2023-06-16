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冷眼集／國家機器帶風向 毀親師信任

聯合報／ 本報記者張曼蘋
有家長在臉書稱小孩也驗出微量安眠藥，民進黨立委賴品妤（圖）稱「最擔心的事情真的出現了」，新北市長侯友宜立即發文澄清，表示小朋友檢驗和複驗結果判定為陰性。聯合報系資料照
有家長在臉書稱小孩也驗出微量安眠藥，民進黨立委賴品妤（圖）稱「最擔心的事情真的出現了」，新北市長侯友宜立即發文澄清，表示小朋友檢驗和複驗結果判定為陰性。聯合報系資料照

新北某私幼餵藥案尚待調查釐清，一篇小孩驗出微量安眠藥的家長臉書文又引發關注。檢驗數據明明是「陰性」，民進黨卻見獵心喜，當成「新案件」宣傳，不難看出府院黨交叉掩護、一搭一唱，國家機器一波波操作的政治目的；提升了家長的恐慌指數，傷的卻是教師與家長間信任。

新北市長侯友宜昨天一改餵藥案發生以來的保守態度，火速在臉書公布行政調查結果，讓家長了解進度，讓外界清楚事實而不被混淆，試圖粉碎政治操作，可見市府行政調查的重要性，除能展現市府主動積極態度，也能破除有心人形塑的迷霧。

不過，昨有兩道恐慌引線。一是傳出汐止幼童體內驗出「苯二氮平類」後，遭形容「超過其他個案」，以致侯市府連日被抨擊的「餵毒」謠言又甚囂塵上，讓人感覺有擴大之勢。

另一道引線是家長發文後，綠營接連以「最擔心的事還是發生了，餵藥不是單一個案」、「餵藥案二點○版」等資訊引爆恐慌，造成許多家長衝到園所接走孩子。

板橋餵藥案正由檢方偵辦，汐止幼兒案也已分他字案調查，民進黨民代就先化身毒物專家直指只要不是零檢出就是有問題，連代表民進黨參選總統的副總統賴清德也呼籲侯友宜盡速成立醫療團隊，喊話「侯市長加油！一定要好好照顧小孩子。」

種種政治操作明顯，波及的卻是幼教界，已陸續有幼兒園教師為了避免被貼上「餵毒」負面標籤，拒絕代家長餵藥的善意委託，迫使家長只好利用午休，從辦公室趕到園內餵孩子吃藥。

政治人物因餵藥案坐收紅利，卻增加社會恐慌及親師間信任感的裂痕，更令人憂心的是，幼兒園教師會出現逃離潮。

巴比妥 幼兒園 侯友宜 幼教 賴清德

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