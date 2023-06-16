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家長恐慌 提早接孩子去檢驗

聯合報／ 記者游明煌張曼蘋劉懿萱／新北報導
新北市汐止區某私幼一名家長昨天在臉書貼文，孩子尿液檢驗出體內有微量安眠藥成分，引發其他家長恐慌，有家長提早接走孩子，也有家長說不用恐慌。記者曾吉松／攝影
新北市汐止區某私幼一名家長昨天在臉書貼文，孩子尿液檢驗出體內有微量安眠藥成分，引發其他家長恐慌，有家長提早接走孩子，也有家長說不用恐慌。記者曾吉松／攝影

新北市板橋區某私幼餵藥疑案仍待檢方釐清，昨再傳出該連鎖幼兒園汐止分校也有幼童驗出「苯二氮平類」，引發許多家長恐慌，提早接走小孩帶去檢驗；吉的堡總公司未針對此事件回應，僅強調吉的堡以孩子為中心，重視孩童安全及健康，不可能允許加盟幼兒園有任何侵害孩童情事發生。

孩童驗出微量安眠藥訊息於上午十一時許揭露後，下午一點多就有名媽媽接走孩子；她說，很擔心小孩有類似狀況，因此把小孩接走，要立刻帶到醫院檢驗。還有名家長說，她小孩在這間幼兒園讀很久，相信不會有這種事情，但既然有孩童出狀況，還是帶小孩去驗一下比較安心，也希望相關單位盡速釐清真相。還有家長說，本來打算報名就讀這一家幼兒園，發生這種事，沒完成報名就離開，等事實釐清後再看看。

一名家長表示，很多家長都是聽到有小孩身上驗出安眠藥，因為狀況不清楚，讓大家更加緊張，家長群組互相傳訊息，才有多位家長提早接孩子去檢驗。不過也有家長不擔心，認為無須恐慌。

「我不會擔心，沒事啦。」一名阿公接孫子下課時揮揮手說，不相信有什麼餵藥，也不必太緊張，家長與老師互動很好。另名婦人說，這間幼兒園經營廿多年了，口碑好，她二個女兒都念這，餵什麼藥都是看家長同意的「託藥單」，多是感冒藥，她不會帶女兒去驗，也沒必要恐慌。

新北市教育局長張明文說，事件發生後已多次邀吉的堡總公司開會，要求總公司針對轄內園所負起督導責任。教育局也說，已稽查該機構在新北的廿三間幼兒園，其中十一間有收據未留園備查、餐點未留樣、採分科教學等違規。

板橋餵藥疑案雖然尚待司法調查，但市府消保官將協助家長與企業洽談賠補償事宜，討論提起團體訴訟的可行性，若最後司法認定幼兒園有犯罪事實導致幼兒受到傷害，將要求總公司負起賠償責任，包括賠補償及團體訴訟。

巴比妥 幼兒園 消保官

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