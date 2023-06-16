餵藥案新案？侯友宜：藥檢陰性 勿以訛傳訛

新北市汐止區某私幼一名家長昨天在臉書貼文，孩子尿液檢驗出體內有微量安眠藥成分；因該私幼屬吉的堡集團，衛福部醫福會又公布幼童體內「苯二氮平類」成分超過其他個案，民進黨立委賴品妤也喊出「餵藥案很可能不是單一個案」，家長感到恐慌。新北市長侯友宜迅速回應，該童兩次檢驗都是陰性，請不要臆測數值以訛傳訛。

侯友宜說，這名幼童六月九日自行到部立台北醫院驗尿，十二日ＢＺＤ（苯二氮平類）檢驗結果為每毫升二十奈克，隔天複檢為廿九奈克，但因兩次檢測都小於兩百奈克，因此判定為陰性。他說，教育局接獲通報後，派員至該幼兒園留存監視資料，同時指派專案專責輔導員提供家長諮詢聯繫，呼籲尊重醫療專業與科學數據，不要隨意臆測及發布不實言論，以免引發社會恐慌，造成對家長和幼童的二度傷害。

新北市衛生局長陳潤秋表示，檢驗值低於兩百奈克就是陰性，「孩子沒有問題」，不要被數字誤導；教育局長張明文則說，檢方六月八日二度搜索後，教育局已立刻針對同集團其他廿二家幼兒園全面行政稽查，要求至少留存十四天監視器畫面。另外，士林地檢署昨天也火速分他字案偵辦，檢察官並指揮新北市警方先保全相關證據，再討論偵辦方向與作為。

新北市府上月十五日接獲板橋某私幼疑似有教師餵食幼童不明藥物的通報，立刻成立專案小組並報請檢警偵辦；市府鼓勵孩童抽血檢驗，也派員入園採檢，廿八名受檢學童中有八人體內含藥物微量反應，檢警因此於六月八日第二度搜索幼兒園。

檢警偵辦消息曝光後，其他幼兒園家長也擔心孩子誤服藥物，共有廿九名幼童透過衛福部資訊到部立台北醫院驗尿，汐止幼童被驗出體內含微量「苯二氮平類」成分。

家長昨天在臉書社團貼文，指小孩就讀的幼幼班近一年並沒有什麼異常，但孩子被檢驗出微量安眠藥成分，試問哪個家長不擔心？且風頭上還檢驗得出來，代表是長期服用，往後對小孩有什麼影響及副作用天知道？呼籲其他家長盡快帶小孩去檢驗。

家長說，醫院告知檢驗結果後，第一反應是前陣子感冒藥殘留，但醫院檢驗兩次、檢視孩子用藥紀錄，確認跟感冒藥無關。她說，身為家長不想質疑，但詢問孩子在校有沒有吃飯，孩子卻脫口說「有吃藥藥」，「最終決定不再入校，這是唯一可以保護孩子的方式」。

家長發文一出，立委賴品妤隨即表示，擔心疑似餵藥案可能不是單一個案；醫福會告知尿液結果皆陰性，但仍較其他幼童檢驗結果高出不少，盼後續調查能釐清；一連串發言，讓許多家長憂心是否是新個案。