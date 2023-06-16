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新北餵藥疑雲引發不安 桃市幼童7醫院公費驗血

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市政府決定今天起為6歲以下幼童驗苯巴比妥，衛生局已經協調好6家醫院受理。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府決定今天起為6歲以下幼童驗苯巴比妥，衛生局已經協調好6家醫院受理。記者鄭國樑／攝影

新北市板橋區某幼兒園餵藥疑雲引發不少家長擔憂，桃園市政府昨晚宣布，今起提供桃園市6歲以下幼兒，以及設籍桃園但在外縣市就讀或生活的幼童，可到7家醫院免費抽血檢驗苯巴比妥(Phenobarbital)，以消弭家長疑慮，檢驗費用由市府吸收。

桃園市府表示，首波啟動公費抽血檢驗的醫院包括林口長庚醫院、衛福部桃園醫院、國軍桃園總醫院、聯新國際醫院、天主教聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、北榮桃園分院7家醫院。家長如有檢驗需求，請洽各醫院檢驗窗口，協助安排掛號、採檢時間，每位孩童限採檢1次。

市府表示，相關事件發生後，即聯合查核傳出餵藥爭議的連鎖幼兒園用藥情形，初步未發現不當餵藥；衛生局也至醫療院所、藥局及動物診所內查核苯巴比妥相關管制藥品，已查核441家。為安定父母親不安的心情，市長張善政與相關局處、醫院討論後，決定今起啟動公費抽血檢驗。

市府還表示，為守護孩子健康，未來若出現類似情事，將採取兩大措施，當事教師不得於桃園幼兒園任職、勒令該幼兒園停業。市府也會盡速實施托嬰中心監視影像雲端儲存系統，讓家長能放心將孩子送托。

巴比妥 幼兒園 張善政 衛福部

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