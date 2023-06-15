私幼餵藥案持續延燒 新北4家醫院公費檢驗

新北市板橋私幼疑餵藥案，引起關注。衛生局今晚說，新北有4家醫院提供家長諮詢，若專業評估有必要，也提供公費檢驗藥物殘留。

民進黨籍新北市議員李余典今天在議會業務質詢時表示，13日市府的疑餵藥專案報告，未針對全市幼兒園或涉案連鎖體系幼兒園擴大檢驗；近日接獲很多非當事幼兒園家長陳情，擔心自己的孩子是受害的一環。

李余典說，市府應動支預備金，全面擴大提供幼兒園藥物檢驗。自己也願意將議員配合款，作為擴大檢驗用途，以穩定民心及教保人員尊嚴。

衛生局長陳潤秋晚間告訴中央社記者，6月9日即已安排市立土城醫院，提供有疑慮家長，免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢，後續也加入亞東醫院、市立聯合醫院，還有衛福部台北醫院也加入，目前共4家醫院提供諮詢。

陳潤秋說，就讀新北市幼兒園的幼童，或家長自己照顧並未就讀幼兒園的孩童，家長若有疑慮，都接受諮詢。她強調，重點在於先由諮詢醫院與家長確認兒童狀態，以免引起不必要恐慌。

她說，若經評估有必要時，提供快速就醫綠色通道，公費提供免費掛號、免費檢驗、免診察費。至於檢驗方式是血液或尿液，檢驗種類是苯巴比妥、巴比妥酸鹽類、或苯二氮平類，須由專業人員評估，依據必要性提供檢驗。

衛生局表示，家長除可透過教育局專案辦公室一對一詢問；專責醫院電話與服務時間，都可在官網公開查閱，家長可直接撥打專線，經專人確認兒童狀況後，協助安排市立土城醫院、亞東、新北聯醫申辦公費檢驗。

至於部立台北醫院的免費項目，衛福部8日責成台北醫院，針對事件相關兒童，不限板橋疑餵藥案私幼，檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536）。