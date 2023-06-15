私幼餵藥案持續延燒 新北4家醫院公費檢驗
新北市板橋私幼疑餵藥案，引起關注。衛生局今晚說，新北有4家醫院提供家長諮詢，若專業評估有必要，也提供公費檢驗藥物殘留。
民進黨籍新北市議員李余典今天在議會業務質詢時表示，13日市府的疑餵藥專案報告，未針對全市幼兒園或涉案連鎖體系幼兒園擴大檢驗；近日接獲很多非當事幼兒園家長陳情，擔心自己的孩子是受害的一環。
李余典說，市府應動支預備金，全面擴大提供幼兒園藥物檢驗。自己也願意將議員配合款，作為擴大檢驗用途，以穩定民心及教保人員尊嚴。
衛生局長陳潤秋晚間告訴中央社記者，6月9日即已安排市立土城醫院，提供有疑慮家長，免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢，後續也加入亞東醫院、市立聯合醫院，還有衛福部台北醫院也加入，目前共4家醫院提供諮詢。
陳潤秋說，就讀新北市幼兒園的幼童，或家長自己照顧並未就讀幼兒園的孩童，家長若有疑慮，都接受諮詢。她強調，重點在於先由諮詢醫院與家長確認兒童狀態，以免引起不必要恐慌。
她說，若經評估有必要時，提供快速就醫綠色通道，公費提供免費掛號、免費檢驗、免診察費。至於檢驗方式是血液或尿液，檢驗種類是苯巴比妥、巴比妥酸鹽類、或苯二氮平類，須由專業人員評估，依據必要性提供檢驗。
衛生局表示，家長除可透過教育局專案辦公室一對一詢問；專責醫院電話與服務時間，都可在官網公開查閱，家長可直接撥打專線，經專人確認兒童狀況後，協助安排市立土城醫院、亞東、新北聯醫申辦公費檢驗。
至於部立台北醫院的免費項目，衛福部8日責成台北醫院，針對事件相關兒童，不限板橋疑餵藥案私幼，檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言