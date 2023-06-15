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新北汐止童驗出微量苯二氮平 幼園家長反應兩極

中央社／ 新北15日電

新北汐止某幼兒園家長帶幼童到醫院檢驗出微量苯二氮平，教育局今天派員到場留存監視器資料。這間幼兒園部分家長陸續接走孩子帶去醫院檢驗；也有人說，不擔心，靜待調查結果。

新北板橋某私立幼兒園日前發生教保員疑餵幼童安眠藥案，近日再有汐止區家長帶幼幼班孩子到醫院檢驗，結果2度尿檢被驗出苯二氮平類，分別為每毫升20納克（ng/ml）與每毫升29納克，比其他孩子高。

部立台北醫院說，2次檢測結果皆小於200ng/ml，結果判定陰性；不過此案仍引起社會關注。

記者今天實際走訪幼兒園，其中1個入口已拉下鐵門，窗戶也被遮擋，園方人員拒絕受訪。

下午起陸續有部分家長來接孩子，要帶去醫院檢驗。也有1名媽媽原本要帶孩子報名上課，看到新聞後決定暫緩，等確定沒問題後再來。

下午4時後許多家長紛紛來接孩子。有爸爸說，3個孩子從小都讀這間幼兒園，很信任老師，完全不擔心。也有家長說，雖然會有點擔心，但一切靜待調查，在確定是否有餵藥情況前也不會太恐慌。另有阿嬤表示，會擔心孩子狀況，也會帶孩子檢驗。

在地國民黨籍新北市議員廖先翔說，今天有接到約3、4名家長指看到新聞後很擔心，詢問可到哪裡檢測等，不過未接獲民眾反映驗出藥物情形；民進黨籍新北市議員張錦豪也說，沒有其他民眾反映驗出藥物。

另外，教育局今天也派員至這間幼兒園留存監視器資料，同時指派專案專責輔導員，提供家長相關諮詢與聯繫。

巴比妥 幼兒園

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