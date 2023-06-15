幼童尿檢微量苯二氮平 北榮毒物科醫籲再驗釐清

新北私幼疑餵藥案延燒，另外有1名汐止幼童尿檢苯巴比妥陰性，卻檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類，台北榮總毒物科醫師吳明玲指出，目前仍無法證實是否真的用藥，建議再以更精密的質譜儀檢驗確認，家長先不要恐慌。

新北板橋某私立幼兒園發生疑餵藥案，衛福部8日責成部立台北醫院針對事件相關兒童檢驗、後續追蹤及衍生醫療予以協助，目前共29名不同園所的兒童看診，並以酵素免疫法進行尿液檢查，包括這名汐止幼童。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐今天接受媒體聯訪時說，這名幼童雖然尿液苯巴比妥檢驗陰性，卻檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD）。

林慶豐進一步說明，當時是送12個定量樣品檢驗，殘留量以奈克（ng）計算，也就是10億分之1公克，其中11個小朋友的檢驗結果每毫升小於1奈克（ng），但這名孩童第1次驗是20奈克（ng），令人疑慮，因此送到外面實驗室複驗結果為29奈克（ng）。

有關酵素免疫法，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲下午告訴媒體，主要是讓臨床醫師用以判斷病人是否過度藥物暴露的參考依據，不能拿來證實是否真的有用藥。

吳明玲說明，酵素免疫分析法是選擇特定藥物設計抗體，若體內有苯二氮平類，測出來的濃度大概是多少，不能做定量用途，屬於半定量檢驗方式，測驗結果只代表具有這個結構的物質、濃度大概在哪個範圍，數值跟定量結果不會一致。

因檢測方式分為定性、定量跟半定量。吳明玲表示，定性就是檢驗有或沒有，定量則還能界定濃度，至於半定量雖然是定性方法，但仍有一個範圍可跟標準品比對濃度範圍，可用來參考。

吳明玲認為，苯二氮平類的干擾物質其實很多，一般在院內若看到低劑量，除非是司法案件，否則不一定會進一步檢查。

她還說，這名孩童比其他幼兒的數值高出許多，如有懷疑也是建議直接送確認試驗，透過GC-MS（氣相層析質譜儀）或LC-MS（液相層析質譜儀）進行確認。