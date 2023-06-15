侯友宜：綠抹黑餵藥案 賴清德「假裝打假」？

新北市私立幼兒園餵藥案延燒，市長侯友宜近來遭「四月就獲報，但五月才處理」等說法攻擊。侯友宜表示，第一時間民進黨就抹黑說包庇案情、餵毒案件，副總統賴清德在中央打假訊息的辦公室有運作嗎？副市長劉和然點名行政院長陳建仁等人不要傳遞假訊息，藍營議員昨也蒐集證據，準備向警方告發綠營假消息。

陳建仁受訪時表示，全國人民非常關切新北市幼兒園事件，此事經檢調調查，希望調查出真相，給國人交代。他也呼籲侯友宜「多留心」，面對促進孩子健康，有更好保障，「少點口水，多點努力」，才能做好這個工作，符合人民期待。

侯友宜說，部分人士有心操作抹黑，讓家長非常不安心，也造成各地幼兒園恐慌，雖然市府積極面對說明，但還是可以看到一開始就說市府包庇、掩蓋案情，再說這是一個餵毒案，慢慢地又轉到疑似餵藥案。

侯友宜說，最主要的目標是讓家長放心、孩子健康能得到守護，但可惜看到太多操作假訊息，不斷抹黑，賴副總統在中央打假訊息的辦公室不知道有沒有在運作？是假裝打假嗎？訊息不對的要澄清，要做好取締。侯友宜說，面對問題從沒逃避，他也到議會答詢，請議員不要根據沒有的來源，製造更多問題，期待檢察官快速查辦，此案已近一個月，趕快查個水落石出，才是該有的態度。

劉和然昨開記者會說，初期還有「餵毒」的說法，以法制局的見解，餵毒將構成毒品危害防制條例中，使人施用第三級毒品，這是五年以上重罪，符合聲押要件，但檢方連聲押都沒有，交保金額也不高，顯然檢方對餵毒有不同見解。

議會前天舉行餵藥案專案報告，國民黨議員林國春、葉元之問警察局長廖訓誠，民代若有造謠或散布假消息，能否告發？警方昨指出，已主動聯繫兩名議員。林國春指出，已確定要告發這件事。

民進黨議員戴瑋姍則指出，有家長在四月廿七日就帶孩子去驗尿，藥物濃度檢測結果高達六十四奈克／毫升，證明就是有被餵食巴比妥。市府表示，檢測過程可能有干擾或偽陽性情形，像尿液可能有其他與巴比妥酸鹽結構相仿的藥物或物質，導致測到有數值，但不代表有巴比妥鹽，一般是以二○○奈克／毫升為界線，低於閾值就是陰性。