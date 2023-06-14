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新北私幼餵藥案驗出苯巴比妥 食藥署查無流向不明

中央社／ 台北14日電

新北私幼疑餵藥案幼兒驗血有微量苯巴比妥，食藥署今天公布，今年截至6月10日為止，管制藥品實地稽核機構及業者計5499家次，包括含巴比妥類藥在內，均未發現流向不明狀況。

新北市板橋區某私立幼兒園發生幼兒疑遭老師餵藥案，新北市政府日前公布8名幼童血檢結果均含微量苯巴比妥，由於巴比妥（Barbital）類藥品均為處方藥，究竟從何取得受到關注。

衛生福利部食品藥物管理署近日公布，第3級管制藥品的製劑藥品許可證，皆已切結不得生產；第4級管制藥品目前尚未被切結不得製造或輸入者，共有6張許可證，主要為苯巴比妥（Phenobarbital）單方藥品，適應症為癲癇。

至於一般藥品目前尚未被切結不得製造或輸入者，共計9張藥品許可證，主要為苯巴比妥（Phenobarbital）成分的複方藥品，其中6張屬腸胃用藥、2張為呼吸道用藥，1張為癲癇用藥。

食藥署副署長陳惠芳今天上午在記者會中說明，目前領有管制藥品登記者有1萬7562張，食藥署及地方衛生局每年都有進行業者及機構的管制藥品實地稽核，以防止管制藥品流於非法使用；事發後衛生局加強稽查，包括巴比妥類藥品在內，都沒有發現流向不明狀況。

今年截至6月10日為止，管制藥品實地稽核機構及業者計5499家次，查獲131家次違規（違規比率2.38%），後續由地方衛生局行政裁處。

至於機構業者違規態樣，陳惠芳說明，以處方箋、病歷未蓋章、簿冊未落實每天結存與記載（如調劑或進貨時漏登記、登記購買來源錯誤等）、未依規定定期申報收支結存情形等行政疏失占多數。

她並提到，查獲簿冊登載不正確者，依法可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；查獲未依規定定期申報者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，衛生福利部成立「藥品供應通報處理中心」，整合西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台，過去缺藥平台由食藥署主管，主要都是針對西藥缺藥，這次將缺藥通報協調中心拉到衛福部層級，無論中醫或西醫，只要發現有缺藥狀況皆可通報。

陳惠芳表示，3月25日至6月5日，共計接獲253件藥品短缺通報案件，其中經調查無短缺案件84件、建議使用替代品項132件、恢復供應品項17件、處理中案件數8件，另外無替代藥品啟動公開徵求案件共計4個品項（有12件通報）。

有關美國食品暨藥物管理局（FDA）近日公布14項癌症用藥短缺，陳惠芳說，其中國內臨床端有使用的品項共12項，目前皆供應正常，庫存各在2.3個月到14個月不等，並持續輸入，另外部分均有國產。

巴比妥 幼兒園

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