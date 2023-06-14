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藍委喊話「對手總統規格攻擊 市府團隊應轉型」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

新北市幼兒園餵藥案引發社會關注。國民黨副發言人呂謦煒昨天表示，民進黨稱四月就接獲家長通報是公然說謊，見獵心喜以不實資料進行政治鬥爭，為了政治算計犧牲孩子。

呂謦煒指出，只有檢調司法權能對幼兒園進行全員採檢，新北市府接獲通報即啟動重大兒虐案件司法早期介入機制，報請新北地檢署啟動司法調查，國民黨不能接受民進黨拿孩子權益公然造謠、散布假訊息，進行政治鬥爭的惡質手法。

【記者程遠述、屈彥辰／台北報導】國民黨立委洪孟楷說，餵藥案五月十五日通報至今持續被討論，代表新北市府就這件事情能夠積極作為的地方仍無積極作為。

洪孟楷喊話侯友宜陣營，既然對手已用總統大選規格看待新北市府，代表新北市府不只是地方政府，而是總統參選人所在的市府，應該上緊發條預先部署或拆彈。

國民黨立委王鴻薇接受直播節目訪問時也說，侯友宜和團隊恐怕都還沒有應付總統大選的格局，以及相關的彈藥、砲火；侯團隊沒認知到會被作為最主要攻擊對象，仍採取傳統市政角度處理，以致火燒眉毛。

巴比妥 幼兒園

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