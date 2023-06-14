藥物管制有破口？食藥署：流向無異常

新北某私幼餵藥案引發關注，衛福部責成部立台北醫院成立諮詢專線，免費幼童檢驗，衛福部醫福會執行長林慶豐昨公布最新檢驗報告，廿六名孩童尿液檢驗均呈陰性，一人檢驗中。

民眾黨立委邱臣遠昨天質疑，中央藥品管制是否出現破洞？除呼籲盡快釐清藥品來源，釐清究竟藥物取得管道，也希望了解研擬改善因應對策是什麼？

邱臣遠說，巴比妥相關藥物，在社區藥局處方箋相當稀少，都須登記註冊，但「苯巴比妥」複方製劑每錠含六十毫克以下，並不適用行政院公告的「各級管制藥品範圍及種類」，且部分「腸胃藥」就含有這種成分。幼兒園藥物來源疑點重重，藥品管制是否出現破口？衛福部責無旁貸，應盡速釐清並說清楚。

食藥署表示，初步清查相關藥品，流向並無異常，今公布進一步調查資料。藥師公會全聯會表示，「巴比妥」相關藥物中大多使用「苯巴比妥」，單方藥物屬管制藥品，以治療癲癇為主，一一○年度約四百萬筆醫令使用量；複方藥物有效藥證九張，適應症涵蓋胃腸疾病、癲癇、呼吸道疾病，一一○年度約一百萬筆使用量。

兒童權益促進協會理事長王薇君表示，致電「巴比妥」數值最高的孩童家長，確認家長無癲癇病史，可排除家長服藥造成的食器、環境汙染。其他用藥可透過健保雲端藥歷得知，司法、行政應共同介入調查，新北市政府不能都甩鍋檢察官。她不認為餵藥案是場烏龍，目前藥物來源說法五花八門，造成家長恐慌，檢警及新北市府應盡快查明。