檢未查獲下藥證據 待毛髮鑑定

新北某私幼餵藥案，新北地檢署發動兩波搜索，第一次朝傷害、妨害幼童發育、違反藥事法等方向偵辦，第二次搜索少了藥事法的罪名。據了解，檢方並未查獲園方教師下藥證據，但園方刪除部分監視畫面疑有教保員打幼童手心、屁股等舉動，因此朝傷害、妨害幼童發育等罪偵辦。

據了解，彭姓女園長與八名教師均否認給幼童服用不明藥物，指餵藥是前陣子感冒流行，許多幼童感冒，經家長同意餵感冒藥水；他們說，「辛苦考上幼保員，怎麼會想丟工作？」檢方查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，進一步過濾，並等待毛髮鑑定結果來釐清。

已有卅五位家長同意子女檢測毛髮，檢察官囑由調查局進行。調查局長王俊力昨稱，幼兒毛髮檢測正由鑑識科學處全力加班進行，結果何時出爐不確定，但一定會以最快速度處理。

一名主任檢察官說，檢驗毛髮程序複雜且昂貴，檢測一項化合物反應就要約二千元，但有類似懷疑長期被下毒、餵藥等案件，確實需採檢毛髮才能還原事實。

據指出，檢警發動第一波搜索緣於三名家長向警方報案；家長指控幼兒園趙姓教師讓孩子服用不明藥物，檢驗孩子尿液含有安眠藥鎮靜類藥物成分。幼兒園監視器有拍下幼童被餵藥畫面，但部分監視畫面被刪除，檢警還原監視畫面，並根據相關供詞，認為疑有教保員打幼童手心、屁股，再啟動搜索，罪名已無違反藥事法，僅以傷害、妨害幼童發育等罪嫌偵辦。