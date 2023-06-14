聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞幕後／周日見完家長 侯友宜已定正面對決

聯合報／ 本報記者張睿廷

幼兒園餵藥案爭議 製表／劉懿萱
幼兒園餵藥案爭議 製表／劉懿萱
新北幼兒園餵藥案讓新北市長侯友宜身陷泥淖，雖採取一連串公開透明作為和家長溝通、定時記者會說明進度，仍擺脫不了外界對新北市府消極拖延的負面印象。侯友宜昨有備而來，進入議場先「破題」開嗆綠營立委造謠，根本就沒有四月通報一九九九的情況，強力回擊；議場內則有同黨議員劉美芳為錯誤的記憶公開道歉，廓清全民對基本事實的認知，作為反守為攻的支點。

新北市議會民進黨團連日要求侯友宜出席專案報告，部分藍營人士也憂心不出席會影響總統大選。據悉，侯認為該事件瞬息萬變，起初就希望面對家長，了解狀況後再決定怎麼處理；加上此事已延燒成全國矚目的政治議題，侯認為與家長溝通才是首要目標，其他都不是優先順位。

侯友宜周日見完家長後，除承諾「絕對會負責到底」，心中就已決定出席議會專案報告，前晚開始準備報告內容，但議會決議指定教育局長張明文、衛生局長陳潤秋出席，依議事規則，侯無權主動要求出席專案報告，才多次在受訪時只說「尊重議會」。由於議會是合議制，昨天下午藍綠兩黨協商後，在議長蔣根煌邀請下，侯友宜才得以進入議會報告。

侯友宜進入議會前就開嗆，「我看到現在很多外界說法都不是事實，都是造謠抹黑，影響社會觀瞻」，可見他深知，新北市府連日來被戴上處理餵藥案消極拖延的大帽子，之後再多作為也難翻身，唯有正面對決才能扭轉劣勢。

國民黨籍市議員劉美芳隨後在議場公開道歉，表示自己最初搞錯訊息，確實是五月中旬才接獲陳情，並與受害家長建立ＬＩＮＥ群組。劉美芳用真相讓謠言止步、為此事止血，讓侯友宜不再因消極拖延之說挨打。

幼兒園餵藥事件還有「藥從哪裡來」等幾個環節有待釐清，侯友宜在檢方偵查結果尚未出爐、市府行政調查也未告一段落情況下，昨天和綠營議員的答詢只守不攻，接下來的危機處理不能再佛系，必須有為有守才能逆轉局面。

巴比妥 幼兒園

延伸閱讀

侯友宜稱餵藥案應由檢方調查 王薇君：司法、行政都該介入

時力批侯友宜再上演侯式GPT 證明侯侯做代誌只是空話

餵藥幼兒園恢復營業許可？侯友宜：釐清園方有無行政責任再檢討

私幼餵藥案綠議員猛打市府 侯友宜解釋撤照、道歉原因

相關新聞

私幼餵藥案 侯友宜批賴清德、綠營民代製造恐慌

新北某私幼餵藥案延燒，新北市長侯友宜昨天主動到議會說明全案處理過程，強調接獲家長通報後立即啟動專案小組並呈報檢警調查，重...

綠砲聲隆隆 侯友宜：一分證據說一分話

新北市長侯友宜昨主動到議會參加私幼餵藥案專案報告「直球對決」，民進黨團砲聲隆隆，質疑侯先定調為「教師餵藥案」才造成恐慌；...

新聞幕後／周日見完家長 侯友宜已定正面對決

新北幼兒園餵藥案讓新北市長侯友宜身陷泥淖，雖採取一連串公開透明作為和家長溝通、定時記者會說明進度，仍擺脫不了外界對新北市...

藥物管制有破口？食藥署：流向無異常

新北某私幼餵藥案引發關注，衛福部責成部立台北醫院成立諮詢專線，免費幼童檢驗，衛福部醫福會執行長林慶豐昨公布最新檢驗報告，...

檢未查獲下藥證據 待毛髮鑑定

新北某私幼餵藥案，新北地檢署發動兩波搜索，第一次朝傷害、妨害幼童發育、違反藥事法等方向偵辦，第二次搜索少了藥事法的罪名。...

餵藥案各方關注 綠議員統計侯「任內」28件孩童傷害案

新北市板橋區一家私立幼兒園「餵藥案」各方關注，新北市議員張錦豪今天公布統計資料，指從市長侯友宜擔任副市長至今12年來，全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦