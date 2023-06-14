新聞幕後／周日見完家長 侯友宜已定正面對決

幼兒園餵藥案爭議 製表／劉懿萱 新北幼兒園餵藥案讓新北市長侯友宜身陷泥淖，雖採取一連串公開透明作為和家長溝通、定時記者會說明進度，仍擺脫不了外界對新北市府消極拖延的負面印象。侯友宜昨有備而來，進入議場先「破題」開嗆綠營立委造謠，根本就沒有四月通報一九九九的情況，強力回擊；議場內則有同黨議員劉美芳為錯誤的記憶公開道歉，廓清全民對基本事實的認知，作為反守為攻的支點。

新北市議會民進黨團連日要求侯友宜出席專案報告，部分藍營人士也憂心不出席會影響總統大選。據悉，侯認為該事件瞬息萬變，起初就希望面對家長，了解狀況後再決定怎麼處理；加上此事已延燒成全國矚目的政治議題，侯認為與家長溝通才是首要目標，其他都不是優先順位。

侯友宜周日見完家長後，除承諾「絕對會負責到底」，心中就已決定出席議會專案報告，前晚開始準備報告內容，但議會決議指定教育局長張明文、衛生局長陳潤秋出席，依議事規則，侯無權主動要求出席專案報告，才多次在受訪時只說「尊重議會」。由於議會是合議制，昨天下午藍綠兩黨協商後，在議長蔣根煌邀請下，侯友宜才得以進入議會報告。

侯友宜進入議會前就開嗆，「我看到現在很多外界說法都不是事實，都是造謠抹黑，影響社會觀瞻」，可見他深知，新北市府連日來被戴上處理餵藥案消極拖延的大帽子，之後再多作為也難翻身，唯有正面對決才能扭轉劣勢。

國民黨籍市議員劉美芳隨後在議場公開道歉，表示自己最初搞錯訊息，確實是五月中旬才接獲陳情，並與受害家長建立ＬＩＮＥ群組。劉美芳用真相讓謠言止步、為此事止血，讓侯友宜不再因消極拖延之說挨打。

幼兒園餵藥事件還有「藥從哪裡來」等幾個環節有待釐清，侯友宜在檢方偵查結果尚未出爐、市府行政調查也未告一段落情況下，昨天和綠營議員的答詢只守不攻，接下來的危機處理不能再佛系，必須有為有守才能逆轉局面。