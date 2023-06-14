私幼餵藥案 侯友宜批賴清德、綠營民代製造恐慌

新北某私幼餵藥案延燒，新北市長侯友宜昨天主動到議會說明全案處理過程，強調接獲家長通報後立即啟動專案小組並呈報檢警調查，重砲轟副總統賴清德、綠營民代說的話都非事實，都是製造恐慌，讓大家以訛傳訛，「如果有吃案、包庇，請提出證據，我們立即查辦公務人員瀆職」。

議長邀請上台 侯友宜三點報告

新北市議會本月六日決議邀市府教育局及衛生局專案報告，民進黨團不斷要求侯友宜要出席；侯昨天下午主動到議場，強調最近很多不是事實的說法，影響社會觀瞻及全國疑慮，他有責任把事實與市府作為清楚跟議會說明，「雖然議會沒邀請我，但我還是主動到議會來。」希望主動列席議會報告。

民進黨議員李宇翔提案要求侯友宜上台報告，但經黨團協商、投票表決，提案未通過，但侯友宜最後由議長蔣根煌邀請，上台報告。

侯友宜提出三點：一、尊重專家、醫師判斷；二、沒有一位老師被收押，問題到底在哪？如果很重要，就要立即收押，補充證據，不允許有傷害孩童行為；三、早就啟動醫療服務，有兒科、精神科、心理師專責醫療服務。

「惡意指控包庇 對市府最大傷害」

針對民進黨立委張宏陸七日稱家長四月就已通報一九九九，質疑市府未重視。侯友宜直言，他不斷說明五月十四日晚上家長報案、市府十五日報請檢方偵辦並啟動專案，有人惡意指控吃案包庇，這是很嚴厲指控，是對市府最大傷害。

他說，衛生局、社會局、警察局一步都沒有停歇，既然有人惡意指控有公務人員包庇吃案，請張宏陸提出證據有無包庇，「如果有，我們就立即查辦公務人員瀆職」，請檢察官一併查案，不要客氣，如果沒有，請委員也要把事實真相告訴民眾，避免以訛傳訛。

議員為口誤道歉 張宏陸：莫名其妙

「在沒釐清真相之前，最重要的是保護孩童安全，讓家長安心，至於老師，要讓他們清楚知道，辦案一定是毋枉毋縱，不用製造更多氛圍，讓大家恐慌。」侯友宜說，賴清德、民代，許多人說的話都非事實，都是製造恐慌，讓大家以訛傳訛，市府已多次澄清在第一時間接獲通報後就通報檢方啟動偵查，行政體系也快速展開配合。

國民黨新北市議員劉美芳說，她在六月六日口誤說出一九九九，經過查證馬上就澄清；她隨即對著站在備詢台的侯友宜及市府團隊鞠躬道歉，也希望張宏陸及民進黨發言人張志豪等人要為發言造成社會紛擾道歉。

民進黨立委張宏陸表示，劉美芳在議會質詢時揭露「有家長在四月就寫信到市長信箱、打一九九九專線向市府陳情」，之後各界都援引這個說法抨擊市府，劉美芳忽然表示自己口誤、講錯日期，誤導全民的國民黨自己道歉就算了，還要其他人也跟著道歉，「簡直莫名其妙，笑死人」。