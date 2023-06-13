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兒童用藥 黃立民提三大困境

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

新北某私幼幼童疑似遭餵食含「巴比妥」管制藥品案延燒，已有保母表明不願意替家長餵幼童吃藥，以免引起糾紛。台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，兒童用藥安全面臨三大困境，建議衛福部鼓勵廠商多生產糖漿型兒童用藥，並增加兒童用藥給付，再提供托育員及幼稚園、小學老師兒童餵藥訓練，增進兒童用藥安全。

黃立民說的三大困境包括，一、兒童不喜歡吃藥，兒童對糖漿或藥水等製劑的接受度較高，但糖漿製造成本為錠劑廿倍以上，許多廠商因此不願意生產；二、兒童藥品健保給付價格過低，一天藥費僅卅元，許多基層診所為考量成本，可能開立錠劑藥物或開立成人藥物減半讓兒童服用；三、保母或幼稚園、小學老師可能多未接受兒童餵藥的訓練，可能使兒童服藥順從性受到影響。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎呼籲健保署，鼓勵廠商生產兒童專用原瓶、原包裝藥物，提高健保給付。

衛福部健保署副署長蔡淑鈴說，藥品磨粉確實可能影響藥效，或有些藥品無法磨粉，健保署已鼓勵廠商多生產兒童用藥，包括兒童糖漿、錠劑，同時增加藥品給付，保護藥品價格。

另外，食藥署昨公布含「巴比妥」成分藥物藥證統計，第三級管制藥品藥證皆已註銷，取得需醫師處方箋。

巴比妥 幼兒園

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