挨批用校長當家長座談場外人牆 新北市府：為輔導家長

新北市長侯友宜昨晚再度與餵藥案相關家長座談，新北市議員張維倩等人批評在會場外遭人牆推擠，這些人竟是候用校長。侯友宜今天指出，啟動候用校長，是要專責輔導家長。

侯友宜昨晚再度與餵藥案相關家長閉門座談，會場外有民進黨新北市議員黃淑君等人遭到人牆阻隔在外，有人在臉書（Facebook）貼文質疑新北市府動員數十名國中小候用校長充當侯友宜的禁衛軍，這些候用校長組成人牆在侯友宜進出會場時擋住記者與議員靠近。

民進黨新北市議會黨團今天召開記者會，黨團總召鄭宇恩表示，侯友宜昨晚召開家長說明會，民進黨市議員張維倩、黃淑君、陳乃瑜等人到場卻遭受市府人牆推擠，事後得知竟是侯友宜動用35名候用校長、公務員及便衣警察加班支援。

她指出，國中小候用校長是基層教育的菁英，如今卻只能聽命到現場協助維護秩序，成為侯友宜政治前途的人牆。

民進黨新北市議會黨團書記長林秉宥表示，不樂見候用校長執行與教育無關的工作，「成為侯友宜的打手」。

黃淑君指出，她們手上沒有武器與攻擊性物品，新北市府竟然要組成層層人牆阻擋，更令人意外的是這些人居然是候用校長。

陳乃瑜說，新北市是戒嚴了嗎，議員出面關心還要被候用校長手勾手的方式阻擋，希望侯友宜應誠摯地面對人民監督，列席議會進行專案報告。

民進黨新北市議會黨團幹事長卓冠廷表示，議員們昨晚受到的境遇，更加深了人民要求侯友宜到議會進行專案報告的正當性，候用校長及公務員竟淪為侯友宜的禁衛軍，真是前所未見。

新北市政府今天上午再針對幼兒園疑餵藥案召開記者會，侯友宜首次出席說明市府因應作為。他針對媒體詢及外界質疑動用候用校長充當人牆等問題表示，啟動候用校長是一對一給家長專責輔導，讓幼生都能擁受教權、讓家長安心，全力守護小孩子的健康。

新北市教育局長張明文會中表示，昨天請候用校長到現場引導家長，服務有關學童醫療、就學安置及法律扶助等繁瑣事項，全力協助家長。

教育局指出，新北市候用校長現在都正式借調到教育局擔任輔導員，候用校長上班地點就在教育局。昨晚負責會場引導及服務家長，以專業輔導員的角色與家長互動，並確保每一名家長與孩子的隱私。

新北市板橋區某幼兒園涉餵藥案，新北市政府8日晚起在板橋區莒光國小舉行不公開的家長說明會，9日晚侯友宜首度到場與相關家長互動。