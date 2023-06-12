幼兒園疑餵藥案 新北檢：22名家長提告已送驗12份毛髮

新北地檢署偵辦板橋幼兒園疑餵藥案並表示，目前有22名家長提告，已採集及送驗12份毛髮檢體給權威機構鑑定；只要有家長報案、或如果涉犯罪嫌疑，就會一併採集毛髮送驗調查。

新北地檢署今天說，偵辦新北市板橋區某幼兒園人員疑似餵食幼童不明藥物，涉嫌傷害、妨害幼童發育等案，目前正由專案小組積極偵辦中。與犯罪事實有關的相關事證，檢警都會積極調查釐清。

新北地檢署表示，目前已有22名家長對幼兒園與老師提出告訴，全案在偵辦初期就規劃幼童檢體檢驗程序，5月底到6月初就陸續主動採集幼童毛髮，並聯繫權威機構鑑定，目前已採集及送驗12份毛髮檢體，尚未採集的部分也已聯絡家長帶小朋友到新北地檢署採集，以盡速完成檢驗並出具完整報告。

另外，對於新北市政府表示，會先將有檢驗毛髮需求的家長造冊後，主動送交檢察官並建議安排採檢。新北地檢署說，只要有家長報案或涉及犯罪嫌疑，就會一併採集毛髮送驗。如果未報案且未涉及犯罪嫌疑，宜由行政機關本於權責調查處理，以符合效率及節省有限的司法資源。

至於化驗結果何時出爐，新北地檢署說，會以最速件處理，鑑定完成時間未定。

至於媒體人指從檢察官的管道得知，檢察官到10日為止找不到證據證明有餵毒的事實。新北地檢署表示，檢方以站在保護幼童安全的立場，以公正、客觀與科學態度積極偵辦，並嚴守偵查不公開原則，從未洩漏搜索及偵查內容等秘密事項予他人或機關，以避免侵害當事人權利及影響後續案件偵辦。另本案涉及檢體採集、檢驗程序與檢驗數據判斷等專業事項，在完整證據呈現之前，請各界不要揣測案情，給檢警純淨辦案空間。