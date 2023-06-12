新北幼兒園疑餵藥案 全教總籲市府盡速釐清疑點

新北市某幼兒園爆發疑似餵藥案，全教總今天表示，事件到現在還沒有完整的調查結果，新北市首長及市府團隊應負最大責任，呼籲新北市府盡速釐清各項疑點與疑慮。

全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿指出，新北幼兒園疑似餵藥事件愈演愈烈，也波及全國教保人員的工作尊嚴，網路輿論甚至出現「餵藥是否是幼兒園不為人知的秘密」、「全台幼兒定期驗尿驗血」、「全部強制裝設監視器」等激烈言論，此案已然成為社會攻擊教保人員的凶器，讓教保現場大受打擊。

全教總提到，此事件到現在都還沒有完整的調查結果，但台灣社會已為此付出極大的社會成本，對於幼兒、教師、家長還有園所，都是極具傷害性的社會攻擊，會造成這樣的結果，新北市首長及市府團隊理當負最大責任，新北市政府有必要盡速積極釐清各項疑點與疑慮。

全教總也向社會公開呼籲，台灣幼托現場的教保人員，絕大部分是傾盡個人生命在經營幼兒教育，媒體上的極端案件，並不是幼托現場的真實樣貌，對於仍持續在現場守護幼兒的教保人員，應抱以尊重態度，社會大眾宜靜待案件真相，停止對幼托教育人員臆測性的負面言語。