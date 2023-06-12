喊話侯友宜勇於負責私幼餵藥案 陳建仁：很多家長對市府處理有疑慮

新北市私幼餵藥案受關注，行政院長陳建仁今說，案件已進入司法程序，希望盡速釐清，很多家長對新北市政府的處理有疑慮，希望新北市長侯友宜勇於負責、積極處理。

陳建仁今天上午到新北市汐止區，聽取內政部營建署簡報白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫時，媒體詢問對餵藥案的看法。

陳建仁說，台灣是一個法治的國家，需要尊重司法調查的獨立性，這個案件已經進入司法調查程序，尊重司法調查結果，也希望能夠盡速來釐清這些孩子，是否有被餵食藥物的情況。教育部一再提醒新北市政府好好處理，衛福部也很快設立家長服務專線，提供免費醫療服務和檢驗。

陳建仁表示，希望新北市政府能負起責任，好好把這件事情釐清。很多家長對於市府的處理狀況，仍然有所疑慮和不解，希望侯能夠勇於負責、積極處理，讓新北市的孩子們都能夠平安快樂地成長。