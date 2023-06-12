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藥師：速釐清藥品來源避免猜疑

聯合報／ 記者鄒尚謙沈能元／台北報導
台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎。圖／聯合報系資料照片
台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎。圖／聯合報系資料照片

新北某私幼「巴比妥」事件疑雲未清，外界好奇，幼兒園老師如何取得藥品？台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎表示，「巴比妥」為管制藥品，進出都需記錄流向，司法單位應盡速釐清，以免醫師、藥師、獸醫師各自發表意見、相互指責，徒增「三師」間猜疑。

「巴比妥處方箋主要都在醫院。」麗中藥局藥師易麗珍說，「苯巴比妥」屬四級管制藥品、「阿洛巴比妥」為第三級管制藥品，多為癲癇、大腦不正常放電等患者使用；「巴比妥」服用初期需持續追蹤體內血液濃度，患者每月定期回醫院檢驗，因此，社區藥局幾乎很少收到處方箋。

另外，民眾在臉書搜尋「巴比妥」無任何相關貼文，趨勢科技協理劉彥伯表示，這是ＦＤＡ（食藥署）多年來管制毒品訊息流通方式。食藥署長吳秀梅說，「不可能吧！我們幹嘛去封鎖，不能隨便亂講。」食藥署研判臉書可能在台灣Facebook針對毒品類相關詞彙阻擋。

巴比妥 食藥署 吳秀梅 幼兒園

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